Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
1 мая 2026, 02:42
Лингвист назвала точные эквиваленты русского выражения.
Как сказать по-украински "йошкин кот" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

  • Что означает выражение "йошкин кот"
  • Есть ли в украинском языке аналоги
  • Какие украинские варианты заменяют выражение "йошкин кот"

Российские эмоциональные восклицания часто пытаются буквально переводить на украинский, хотя в языке уже давно существуют свои естественные эквиваленты. Один из таких примеров — выражение "йошкин кот", которое используют как выражение удивления или раздражения.

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая отмечает в своем TikTok, что в украинском языке есть собственные варианты таких эмоциональных восклицаний, и они звучат не менее выразительно.

В частности, среди украинских аналогов можно услышать: "Йосип на кобилі", "Йосип босий", а также "йохана ковінька". Все эти варианты передают эмоцию удивления, раздражения или неожиданности, но без заимствований из русского языка.

Эксперт подчеркивает, что такие выражения являются частью живого украинского языка и помогают сохранять аутентичность речи.

Смотрите видео о том, как сказать "йошкин кот" на украинском:

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

02:02Фронт
23:46Мир
22:44Война
Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в мае

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяев

