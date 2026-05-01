Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

Лингвист назвала точные эквиваленты русского выражения.

Как сказать по-украински "йошкин кот"

Российские эмоциональные восклицания часто пытаются буквально переводить на украинский, хотя в языке уже давно существуют свои естественные эквиваленты. Один из таких примеров — выражение "йошкин кот", которое используют как выражение удивления или раздражения.

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая отмечает в своем TikTok, что в украинском языке есть собственные варианты таких эмоциональных восклицаний, и они звучат не менее выразительно.

В частности, среди украинских аналогов можно услышать: "Йосип на кобилі", "Йосип босий", а также "йохана ковінька". Все эти варианты передают эмоцию удивления, раздражения или неожиданности, но без заимствований из русского языка.

Эксперт подчеркивает, что такие выражения являются частью живого украинского языка и помогают сохранять аутентичность речи.

Как сообщал Главред, фраза "снять пелену с глаз" означает внезапное осознание реальности, когда человек избавляется от иллюзий. В украинском языке есть свои эквиваленты этого выражения.

Также слово "стодола" в украинском языке часто удивляет носителей других языков, в частности россиян, из-за его необычного звучания и отсутствия прямого эквивалента. Лингвисты объясняют, что это старинное хозяйственное сооружение для хранения сена, зерна и инвентаря.

Кроме того, в украинском языке есть много выражений, которые заменяют русское "обалдеть" и передают сильное удивление.

Читайте также:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

