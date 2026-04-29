Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май

Мария Тупик
29 апреля 2026, 16:40обновлено 30 апреля, 08:26
Когда в Украину придет настоящая теплота, рассказала Наталья Птуха.
Погода в Украине в апреле удивила настоящими контрастами. После резкого похолодания, заморозков и даже снега в отдельных регионах украинцы ожидают стабильного весеннего тепла. Впрочем, по прогнозам синоптиков, погодные условия еще будут оставаться нестабильными.

Когда именно стоит ждать потепления, почему апрельские заморозки не являются аномалией и каким будет май — об этом рассказала в интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Действительно ли Украине в ближайшие дни стоит ожидать потепления?

Не совсем. Я бы не сказала, что мы резко почувствуем потепление уже завтра. Температурный фон останется примерно таким же, как и сейчас. Единственное изменение — немного ослабнет ветер, хотя он все еще будет прохладным, с северо-запада.

Ночью, в частности 30 апреля, а также 1 и даже 2 мая, в большинстве регионов сохранятся заморозки в воздухе. Исключение — юг, где температура будет в пределах +1…+6°C, и заморозки возможны только на почве. Днем 30 апреля и 1 мая ожидаем +8…+13°C, на юге — до +15…+16°C.

Когда ждать долгожданного потепления?

Постепенное повышение температуры начнется со 2 мая. Днем будет +10…+15°C, на западе — до +18°C.

Более ощутимое потепление прогнозируем на 3–4 мая: в большинстве регионов +11…+17°C, а на западе и севере — до +18…+24°C.

Придут ли осадки с потеплением?

Количество осадков будет постепенно уменьшаться. Еще возможны кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, но они будут становиться слабее и менее распространенными. 1 мая осадки останутся преимущественно на Левобережье, а 2 мая — только на крайнем юге.

Почему в этом году апрель оказался таким холодным и можно ли считать заморозки стихийным явлением?

Да, по нашим критериям, заморозки в воздухе — это второй уровень опасности, то есть стихийное явление. Но в то же время это не является чем-то чрезвычайным.

До середины мая в Украине продолжается период риска заморозков. Особенно после теплой ранней весны, как было в этом году: март был теплее нормы, и в таких случаях вероятность возвращения холодов достаточно высока.

Какой погоды ожидать в мае в Украине?

Среднемесячная температура прогнозируется в пределах +12…+15, в горных районах — +9…+12, что немного ниже климатической нормы.

Что касается осадков — они будут близки к норме, но распределятся неравномерно. Наши специалисты ожидают в пределах нормы от 35 до 76 мм по большинству регионов Украины, чуть больше, конечно, это горные районы, Закарпатье, Черновицкая область.

С 4 мая по 8–9 мая будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому будет больше солнечных прояснений и меньше осадков. Исключение — юго-восток, где время от времени будут проходить атмосферные фронты.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

