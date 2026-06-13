Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в Крыму

Сергей Стерненко призвал жителей временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Донецкой областей при возможности выехать.

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Украина усиливает удары по оккупантам РФ, говорят в МО / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр, скриншот

Важное из заявлений Стерненко:

Лето станет одним из самых тяжелых для оккупационных войск РФ

Жители временно оккупированных районов должны эвакуироваться

Лето 2026 года может стать одним из самых тяжелых для российских оккупационных войск, в частности на территории захваченного Крыма, заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

"У россиян будут большие проблемы. Логистики у них не будет", - подчеркнул он.

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При этом Стерненко призвал жителей временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Донецкой областей при возможности выехать, поскольку, по его словам, захватчики могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.

"В Крыму проблемы будут еще больше, больше Крым превратится в остров. Это будет самое тяжелое лето для нашего противника", - добавил Стерненко.

Смотрите видео - заявление Сергея Стерненко:

/ Скриншот

Атака по объектам противника: что известно

В ночь на 9 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против военных и инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях.

По информации командования, беспилотники нанесли удары по 36 целям в глубоком тылу противника. Среди них — пункты управления, радиолокационные комплексы, логистические узлы, а также объекты топливного и энергетического обеспечения.

В ВСУ отмечают, что подобные операции позволяют выводить из строя важные элементы военной инфраструктуры противника и нарушать его систему обеспечения, используя высокоточные средства поражения без привлечения наземных подразделений.

/ Инфографика: Главред

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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