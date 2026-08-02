Аэродром, где базируются Ту-95МС, и НПЗ в огне: Украина мощно ударила по России

Силы обороны ослабили военно-экономический потенциал противника.

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Генеральный штаб подтвердил поражение важных объектов на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Что сообщили в Генштабе:

Украина нанесла удар по Саратовскому НПЗ

В Саратовской области зафиксировано попадание по аэродрому "Энгельс"

Под ударом оказалась и нефтебаза "Людиновская" в Калужской области

В ночь на 2 августа подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" и аэродрому "Энгельс" в Саратовской области страны-агрессора России.

Как сообщили в Генштабе, на обоих объектах зафиксированы попадания с последующими пожарами.

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Саратовский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год, а продукция завода используется для обеспечения потребностей российского военно-промышленного комплекса и армии. Масштабы ущерба в настоящее время устанавливаются.

Второй объект в том же регионе имеет прямое отношение к ракетным ударам по украинским городам. Аэродром "Энгельс" является одной из ключевых баз российской стратегической авиации - именно там базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые россияне регулярно используют для запусков крылатых ракет.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Какие еще объекты оказались под ударом Украины

Удары этой ночью не ограничились Саратовской областью. В Людинове в Калужской области поражена нефтебаза "Людиновская", которую противник использует для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для нужд вооруженных сил РФ.

Отдельным направлением ударов стала инфраструктура беспилотников оккупантов. В районе Навли в Брянской области было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Днем ранее, 1 августа, Силы обороны наносили удары по системе управления вражескими беспилотниками сразу на нескольких участках фронта и в приграничной зоне. Поражения зафиксированы в районах Ольхожемчугова в Курской области, Берестка в Донецкой области, Сичневого в Днепропетровской области и Яблокового в Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Эксперт назвал катастрофическим для Кремля сценарий ударов Украины по РФ

Главред писал, что, по словам члена Украинского общества финансовых аналитиков, бывшего члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, вывод из строя энергетической инфраструктуры нескольких российских городов за Уралом осенью способен запустить процесс, который Москва уже не сможет остановить до следующего лета.

Речь идет о Норильске, Якутске, Салехарде и ещё около двух десятков населённых пунктов с суровым климатом, где зимой температура опускается до минус 50 градусов.

Аналитик описал гипотетический сценарий, согласно которому удар по энергосистеме таких городов наносится именно в ноябре, когда там уже наступает полноценная зима. В этих условиях человек не может находиться на улице дольше нескольких минут, а транспортная инфраструктура работает в форсированном режиме.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар.

Ранее Силы обороны Украины потопили в Чёрном море крупный подсанкционный российский контейнеровоз "Янина" грузоподъёмностью более 100 тысяч тонн, который шёл под российским флагом.

Накануне в российской Перми на фоне атаки дронов произошел масштабный пожар на стратегическом объекте топливно-энергетического комплекса - нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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