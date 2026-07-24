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Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ

Мария Николишин
24 июля 2026, 16:57
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Дроны СБУ нанесли синхронные удары по топливной и военной инфраструктуре оккупантов.
Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ
Дроны СБУ нанесли удар по объектам РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • СБУ нанесла удар по НПЗ в трех регионах РФ
  • Поражены РЛС на аэродромах Крыма
  • Самая дальняя цель - в 1350 км от границы

Служба безопасности Украины в ночь на 24 июля нанесла новую серию дальнобойных ударов по топливной и военной инфраструктуре страны-агрессора России. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающая станция и радиолокационная станция дальнего радиуса действия на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в СБУ.

"Эти спецоперации проводятся во исполнение поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала РФ", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что самой удаленной целью этой ночью стала линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Республике Башкортостан - расстояние до объекта составило 1350 километров от украинской границы. В результате удара на станции загорелся резервуарный парк.

Также беспилотники СБУ поразили мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области, расположенный в 900 километрах от границы. Там вспыхнул пожар в резервуарном парке.

Еще одна цель - мини-НПЗ "1-й завод" - была поражена в Калужской области РФ. Подробностей о масштабах повреждений на этом объекте пока не приведено.

Пораженные объекты в оккупированном Крыму

Отдельный блок ударов пришелся на временно оккупированную территорию Крыма. Там уничтожена радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У", которая располагалась на военном аэродроме "Бельбек".

На военном аэродроме "Саки" дроны СБУ поразили резервуар с горюче-смазочными материалами.

"СБУ продолжает совершенствовать свои дальнобойные спецоперации. Беспилотники Службы за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, различным типам целей и на разной глубине территории РФ. Такой подход существенно затрудняет возможности врага по реагированию и вынуждает распылять силы и средства противовоздушной обороны", - подчеркнули в ведомстве.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Остановятся ли удары по НПЗ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявлял, что Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре.

По его словам, увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях (с обысками приходили в Fire Point, Vyriy, "Украинскую бронетехнику" и т. д.), ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул он.

Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ
НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по объектам в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. На двух складах Wildberries возникли масштабные пожары. Некоторые сектора складов двойного назначения полностью уничтожены.

Утром 24 июля в городе Кирове Кировской области страны-агрессора РФ также раздавались взрывы. Мониторы сообщали о ракетном ударе и "прилете" по предприятию российского авиационно-оборонного комплекса.

В ночь на 23 июля в двух российских регионах раздавались взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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