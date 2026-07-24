Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

Руслана Заклинская
24 июля 2026, 11:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент Украины поблагодарил воинов за точные удары.
Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского
Зеленский подтвердил удары по военным объектам в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Пострадал военный завод в Кирове
  • Завод поставлял компоненты для ракет и авиации
  • Поражен нефтяной объект в 1350 км от Украины

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории России. Был поражен военный завод в Кирове, производящий компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, продукция этого предприятия используется российской армией во время атак на украинские города и населенные пункты.

видео дня

"Спасибо воинам за меткость! Наш ответ абсолютно справедлив", - подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил о поражении нефтяного объекта на расстоянии около 1350 километров от Украины. По его словам, это стало частью операции по снижению военно-экономического потенциала России.

"Были и другие поражения. Важно, что продолжается операция и в отношении российской логистики, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационным оборудованием, снаряжением.Благодарю все подразделения нашей армии, разведки и Службы безопасности Украины, которые участвуют в достижении этих результатов", - добавил он.

Какова цель ударов по НПЗ - объяснение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Украина будет продолжать наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, а наращивание производства дронов и ракет может усилить ущерб для нефтяной отрасли России.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

По его словам, удары по российским НПЗ уже создают проблемы для экономики РФ, в частности для топливного обеспечения, аграрного сектора и экспорта. Эксперт отметил, что из-за перебоев с топливом Россия может потерять часть урожая, а проблемы с морской логистикой сказываются на экспорте зерна.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет", - сказал Загородний.

Он также заявил, что даже после возможного завершения боевых действий России будет сложно быстро восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.

Удары по объектам РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, мониторы Exilenova+ зафиксировали поражение завода "Авиатек", произошедшее утром 24 июля. Предприятие производит компоненты для ракет Х-101 и Х-59, а также катапультные сиденья К-36ДМ.

OSINT-аналитики канала Astra подтвердили пожары на логистических объектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Wildberries сообщили, что работа складов приостановлена из-за поражения двух комплексов. Площадь восстановленного комплекса в Шушарах составляет около 106 000 м², а логистический парк в Новосаратовке насчитывает около 210 000 м².

Defense Express и российские СМИ сообщали о падении военного самолета вблизи Звенигорода. Эксперты отмечали, что предположительно Су-57Д впервые поднялся в небо 19 мая. Катастрофа произошла 23 июля примерно в 10 км от авиабазы "Кубинка".

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине: названы сроки

Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине: названы сроки

13:05Украина
Украину накроет жара до +31 с грозами: когда погода резко изменится

Украину накроет жара до +31 с грозами: когда погода резко изменится

12:58Синоптик
Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

11:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

Последние новости

13:05

Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине: названы сроки

13:01

"Еле ноги волочу": Алла Пугачева впервые признала проблемы со здоровьем

12:59

Военная Чорновол заявила о "лицемерии" известных активов и призвала их присоединиться к армии

12:58

Украину накроет жара до +31 с грозами: когда погода резко изменится

12:35

Большинство совершает ошибку: почему нельзя греть кофе в микроволновке

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
12:33

Лучший рецепт вишневого компота на зиму — готовится 10 минут

12:18

Убьет корни за один сезон: чем засыпать пень, чтобы он засохВидео

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 25 июля: Тиграм - достижение, Свиньям - траты

11:51

Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

Реклама
11:38

Пограничники разгромили армию РФ при попытке массированного танкового прорыва

11:31

Взрывы и дым над Киевом: столицу атаковали "Цирконы" и баллистика - детали

11:31

"Война" с соседями: разрушенный пожаром дворец спасают за миллионыВидео

11:21

Погода в Украине резко изменится: где пригреет до +30, а где ударят грозы со шквалами

11:07

"Могу плюнуть в лицо": Стужук набросилась на Вербу и беглеца Волошина

11:06

Огурцы становятся горькими — причины и способы устранения проблемыВидео

10:54

Жара возвращается в Украину: синоптик предупредил о резком повышении температуры

10:49

Четыре знака получат благословение Вселенной: кого ждет удачный день

10:29

Российские "Шахеды" стали еще опаснее: Флеш предупредил о новой угрозе

10:12

Зеленский заявил о переломе в отношениях с Трампом: детали встречи в базилике Святого Петра

09:59

"Непростой период": Ани Лорак пожаловалась на неуправляемую дочь

Реклама
09:44

Гороскоп на завтра, 25 июля: Стрельцам — приятные эмоции, Козерогам — трудности

09:16

Большие и сладкие гроздья гарантировано: что нужно винограду во второй половине лета

09:15

Последний шанс Путина сломать Украину: Сикорский раскрыл замысел Кремля

08:48

Кто теряет электорат из-за стремительного взлета нового фаворита: анализ Фесенкомнение

08:15

Секрет хрустящих огурцов раскрыт: что нужно сделать перед консервацией

08:02

Зеленский поедет в США с двойными задачами: стала известна дата визита

07:41

"Фламинго" атаковала завод в РФ, производящий компоненты для ракет Х-101 и Х-59ФотоВидео

07:07

Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады WildberriesФотоВидео

05:55

"Материнская вина": Регина Тодоренко "кочует" с тремя детьми

05:37

Почему трескаются помидоры: главная ошибка, которую допускает почти каждый огородникВидео

05:11

Как сказать на украинском "снисходительность": большинство даже не догадывается

04:30

Полоса неудач скоро закончится: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морского конька за 18 с

03:41

Будут купаться в деньгах: какие три знака зодиака сорвут куш в конце июля

03:08

Как убрать пыль под кроватью, не передвигая мебель — простой способ

02:30

Кого ждет судьбоносный август 2026: солнечное затмение всколыхнёт личную жизньВидео

02:05

В космосе нашли двойника Земли: раскрыта пугающая правда о "голубой планете"

00:55

Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФВидео

23 июля, четверг
23:55

Женщина сорвала ковер в старом доме и не поверила своим глазам: что было под ним

23:17

В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

Реклама
23:14

Китай уже решил судьбу России: Загородний объяснил, что будет с ПутинымВидео

22:51

В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

22:18

Почему во время венчания над головами держат короны — священник раскрыл сутьВидео

22:18

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

22:07

О плодовых мушках на кухне можно забыть: хитрый трюк сработает за ночьВидео

22:02

Пауки уйдут сами: три натуральных средства, которые защитят ваш дом

21:56

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

21:44

Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

21:34

Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

21:26

Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Харькова
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять