Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

Ключевые тезисы Зеленского:
- Пострадал военный завод в Кирове
- Завод поставлял компоненты для ракет и авиации
- Поражен нефтяной объект в 1350 км от Украины
Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории России. Был поражен военный завод в Кирове, производящий компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, продукция этого предприятия используется российской армией во время атак на украинские города и населенные пункты.
"Спасибо воинам за меткость! Наш ответ абсолютно справедлив", - подчеркнул президент.
Также Зеленский сообщил о поражении нефтяного объекта на расстоянии около 1350 километров от Украины. По его словам, это стало частью операции по снижению военно-экономического потенциала России.
"Были и другие поражения. Важно, что продолжается операция и в отношении российской логистики, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационным оборудованием, снаряжением.Благодарю все подразделения нашей армии, разведки и Службы безопасности Украины, которые участвуют в достижении этих результатов", - добавил он.
Какова цель ударов по НПЗ - объяснение эксперта
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Украина будет продолжать наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, а наращивание производства дронов и ракет может усилить ущерб для нефтяной отрасли России.
По его словам, удары по российским НПЗ уже создают проблемы для экономики РФ, в частности для топливного обеспечения, аграрного сектора и экспорта. Эксперт отметил, что из-за перебоев с топливом Россия может потерять часть урожая, а проблемы с морской логистикой сказываются на экспорте зерна.
"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет", - сказал Загородний.
Он также заявил, что даже после возможного завершения боевых действий России будет сложно быстро восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.
Удары по объектам РФ - новости по теме
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
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