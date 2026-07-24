Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

Президент Украины поблагодарил воинов за точные удары.

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Зеленский подтвердил удары по военным объектам в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Пострадал военный завод в Кирове

Завод поставлял компоненты для ракет и авиации

Поражен нефтяной объект в 1350 км от Украины

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории России. Был поражен военный завод в Кирове, производящий компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, продукция этого предприятия используется российской армией во время атак на украинские города и населенные пункты.

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"Спасибо воинам за меткость! Наш ответ абсолютно справедлив", - подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил о поражении нефтяного объекта на расстоянии около 1350 километров от Украины. По его словам, это стало частью операции по снижению военно-экономического потенциала России.

"Были и другие поражения. Важно, что продолжается операция и в отношении российской логистики, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационным оборудованием, снаряжением.Благодарю все подразделения нашей армии, разведки и Службы безопасности Украины, которые участвуют в достижении этих результатов", - добавил он.

Какова цель ударов по НПЗ - объяснение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Украина будет продолжать наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, а наращивание производства дронов и ракет может усилить ущерб для нефтяной отрасли России.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

По его словам, удары по российским НПЗ уже создают проблемы для экономики РФ, в частности для топливного обеспечения, аграрного сектора и экспорта. Эксперт отметил, что из-за перебоев с топливом Россия может потерять часть урожая, а проблемы с морской логистикой сказываются на экспорте зерна.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет", - сказал Загородний.

Он также заявил, что даже после возможного завершения боевых действий России будет сложно быстро восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.

Удары по объектам РФ - новости по теме

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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