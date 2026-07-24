Жара возвращается в Украину: синоптик предупредил о резком повышении температуры

Новая волна жары в Украине не будет длительной. Постригань назвал даты.

https://glavred.info/synoptic/zhara-vozvrashchaetsya-v-ukrainu-sinoptik-predupredil-o-rezkom-povyshenii-temperatury-10783124.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 24–28 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда в Украине станет жарче, чем в Европе

Как к концу месяца изменится погода в Украине

Атмосферная циркуляция с начала летнего сезона не способствовала формированию мощных тепловых куполов над Украиной, в отличие от Западной Европы, где такие процессы наблюдались чаще, сопровождаясь длительной и интенсивной жарой.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, оценки мировых прогностических моделей свидетельствуют, что август этого года может быть жарким.

видео дня

С 24 по 26 июля западный антициклон обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. Ночью ожидается температура в пределах +12–+17 градусов, днем солнце прогреет воздух до +23–+28 градусов.

Погода в Украине 24 июля / фото: скриншот с meteoprog

"Только днем на фоне пониженного атмосферного давления и развития кучево-дождевой облачности местами возможны кратковременные грозовые дожди", - добавил Постригань.

Погода в Украине 26 июля / фото: скриншот с meteoprog

27 июля Украина окажется среди самых теплых регионов Европы. В Украине будет жарче, чем в Германии или Польше. Температура поднимется до +30+33 градусов, однако жара будет носить кратковременный характер.

Синоптическая карта / фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Уже 28 июля циклон с юго-запада "сбивает" высокие температуры и вызовет кратковременные грозовые дожди. Температура ночью составит +13–+18 градусов, днем - +21–+26 градусов.

"По предварительным прогнозам, до конца июля сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жаркой погоды", - подытожил синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам синоптика Натальи Диденко, в последнюю неделю июля в Украину вернутся высокие температуры воздуха, ожидается жара.

Ранее стало известно, что 24 июля самая прохладная погода ожидается в западных областях Украины, в Сумской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской области.

Накануне стало известно, что синоптики прогнозируют повышение температуры в Украине в конце июля. Уже в начале августа жара вновь охватит все области Украины.

Другие новости:

О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред