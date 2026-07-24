Жара возвращается в Украину: синоптик предупредил о резком повышении температуры

Вы узнаете:
- Когда в Украине станет жарче, чем в Европе
- Как к концу месяца изменится погода в Украине
Атмосферная циркуляция с начала летнего сезона не способствовала формированию мощных тепловых куполов над Украиной, в отличие от Западной Европы, где такие процессы наблюдались чаще, сопровождаясь длительной и интенсивной жарой.
Об этом сообщил в Facebook руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, оценки мировых прогностических моделей свидетельствуют, что август этого года может быть жарким.
С 24 по 26 июля западный антициклон обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. Ночью ожидается температура в пределах +12–+17 градусов, днем солнце прогреет воздух до +23–+28 градусов.
"Только днем на фоне пониженного атмосферного давления и развития кучево-дождевой облачности местами возможны кратковременные грозовые дожди", - добавил Постригань.
27 июля Украина окажется среди самых теплых регионов Европы. В Украине будет жарче, чем в Германии или Польше. Температура поднимется до +30+33 градусов, однако жара будет носить кратковременный характер.
Уже 28 июля циклон с юго-запада "сбивает" высокие температуры и вызовет кратковременные грозовые дожди. Температура ночью составит +13–+18 градусов, днем - +21–+26 градусов.
"По предварительным прогнозам, до конца июля сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жаркой погоды", - подытожил синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что, по словам синоптика Натальи Диденко, в последнюю неделю июля в Украину вернутся высокие температуры воздуха, ожидается жара.
Ранее стало известно, что 24 июля самая прохладная погода ожидается в западных областях Украины, в Сумской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской области.
Накануне стало известно, что синоптики прогнозируют повышение температуры в Украине в конце июля. Уже в начале августа жара вновь охватит все области Украины.
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О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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