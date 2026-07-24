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Секрет хрустящих огурцов раскрыт: что нужно сделать перед консервацией

Инна Ковенько
24 июля 2026, 08:15
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Достаточно одного простого действия перед консервированием, чтобы огурцы остались хрустящими и упругими.
Секрет хрустящих огурцов раскрыт: что нужно сделать перед консервацией
Почему нужно замачивать огурцы перед засолкой / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему огурцы становятся мягкими после засолки
  • Почему нужно замачивать огурцы перед засолкой
  • В какой воде лучше всего замачивать огурцы перед консервированием

Сезон консервирования всегда приносит немало хлопот, ведь каждая хозяйка стремится, чтобы огурцы после засолки оставались хрустящими и твердыми. Однако часто бывает, что они становятся мягкими и теряют свою текстуру.

Главред расскажет о простом способе избежать этой проблемы.

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Почему стоит замачивать огурцы

Опытные кулинары рекомендуют замачивать огурцы в воде перед маринованием, пишет Interia Kobieta. Огурцы почти на 95% состоят из воды. После сбора урожая они постепенно теряют её, даже если снаружи выглядят свежими. Внутри плоды могут быть "пустыми", что и приводит к мягкости после засолки. Замачивание в холодной воде позволяет огурцам снова впитать влагу через кожуру, вернуть эластичность и обеспечить будущую хрусткость.

Кроме того, вода помогает тщательно смыть остатки земли и мелкие колючки с кожицы - то, что под проточной водой сделать сложнее.

В какой воде замачивать

Рекомендуем использовать холодную, предварительно прокипяченную воду. Чем ниже её температура, тем быстрее огурцы восстанавливают упругость. Добавление нескольких кубиков льда ускорит процесс. Воду из-под крана тоже можно брать, но её стоит оставить на несколько часов, чтобы испарился хлор.

Сколько времени держать огурцы в воде

Длительное замачивание может иметь обратный эффект: чрезмерно насыщенные влагой плоды после засолки становятся мягкими. Поэтому важно соблюдать простые правила:

  • мелкие огурцы замачивают примерно на 30 минут;
  • более крупные - до одного часа.

Чего следует избегать

Не стоит класть поврежденные или испорченные огурцы вместе со свежими. Во время замачивания микроорганизмы могут распространиться на здоровые плоды и испортить всю партию. После замачивания огурцы нужно промокнуть насухо полотенцем, чтобы избежать лишней влаги в банке.

Смотрите видео о том, как приготовить малосольные огурцы:

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Об источнике: Interia Kobieta

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