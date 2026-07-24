Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Материнская вина": Регина Тодоренко "кочует" с тремя детьми

Кристина Трохимчук
24 июля 2026, 05:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Предательница Украины пожаловалась на то, что ей сложно совмещать материнство и работу.
Регина Тодоренко всюду ездит с детьми
Регина Тодоренко всюду ездит с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me, Регина Тодоренко

Вы узнаете:

  • Регина Тодоренко рассказала, почему ездит на съемки с детьми
  • К каким последствиям это привело

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, пояснила, почему ездит на съемки вместе с тремя детьми. Ведущая заявила в своем Telegram-канале, что чувствует вину перед сыновьями.

Знаменитость призналась, что даже спустя 18 лет в профессии ей до сих пор тяжело оставлять троих сыновей, когда приходится уезжать в командировки. Тодоренко отметила, что подобные чувства знакомы многим работающим матерям.

видео дня

"Знаете это чувство - чемодан собран, а ты сидишь и смотришь на спящих детей, будто уезжаешь на год, а не на три дня? Вот это она. Материнская вина. А вдруг именно сегодня им нужна была мама. Не бабушка, не няня, а я", - поделилась артистка.

Тодоренко пожаловалась на материнство
Тодоренко пожаловалась на материнство / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Чтобы справляться с чувством вины, Регина старается брать детей с собой на съемки. По ее мнению, вид уставшей после работы матери заставит их ценить все, что она делает.

"Дети видят маму, которая устает, которая старается, которая человек. Маму, у которой есть что-то свое. Однажды они поймут: они видели женщину, которая не боялась хотеть большего - и от этого любила их не меньше, а по-своему сильнее", - написала ведущая.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко подвергла детей опасности / фото: t.me, Регина Тодоренко

Однако такое стремление брать детей в поездки неоднократно приводило к опасным ситуациям. На съемках на Бали ее средний сын Мирон едва не пострадал от сильной аллергической реакции на укус экзотического насекомого - мальчик мгновенно отек, и его спасло лишь присутствие врача на площадке. Вместо сочувствия поклонницы раскритиковали Регину за то, что она "таскает детей по съемкам".

Новая волна возмущения вспыхнула совсем недавно, когда Тодоренко отправила своего совсем маленького сына в Петербург к другу под присмотром знакомых. Ведущая гордо заявила, что ребенок растет самостоятельным и сыновей нужно уметь отпускать, однако снова попал под шквал критики.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя откровенно заговорила о причинах кризиса в отношениях с Тарасом Тополей. Исполнительница призналась, что переломным моментом в их браке стал период ее вынужденного отъезда с детьми в США в начале полномасштабной войны.

Также Наталка Денисенко встревожила фанатов кадрами с капельницей, однако решила не вдаваться в подробности своего диагноза. Вместо этого артистка предпочла отшутиться, предложив поклонникам придумать собственную версию событий.

Читайте также:

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады Wildberries

Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады Wildberries

07:07Война
В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

23:17Мир
В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

22:51Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

Последние новости

07:07

Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады Wildberries

05:55

"Материнская вина": Регина Тодоренко "кочует" с тремя детьми

05:37

Почему трескаются помидоры: главная ошибка, которую допускает почти каждый огородникВидео

05:11

Как сказать на украинском "снисходительность": большинство даже не догадывается

04:30

Полоса неудач скоро закончится: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морского конька за 18 с

03:41

Будут купаться в деньгах: какие три знака зодиака сорвут куш в конце июля

03:08

Как убрать пыль под кроватью, не передвигая мебель — простой способ

02:30

Кого ждет судьбоносный август 2026: солнечное затмение всколыхнёт личную жизньВидео

Реклама
02:05

В космосе нашли двойника Земли: раскрыта пугающая правда о "голубой планете"

00:55

Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФВидео

23 июля, четверг
23:55

Женщина сорвала ковер в старом доме и не поверила своим глазам: что было под ним

23:17

В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

23:14

Китай уже решил судьбу России: Загородний объяснил, что будет с ПутинымВидео

22:51

В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

22:18

Почему во время венчания над головами держат короны — священник раскрыл сутьВидео

22:18

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

22:07

О плодовых мушках на кухне можно забыть: хитрый трюк сработает за ночьВидео

22:02

Пауки уйдут сами: три натуральных средства, которые защитят ваш дом

21:56

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

Реклама
21:44

Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

21:34

Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

21:26

Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

21:15

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причинаВидео

21:07

Сделать перерыв: Ярославский сделал заявление о своем уходе из "Мастер Шеф"

20:58

Август 2026 года для Овна: когда ожидать успеха в работе и финансового прорыва

20:56

Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранитьВидео

20:53

Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь

20:29

Заранее не всегда правильно: когда, согласно этикету, следует приходить на встречу

20:00

Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиямиВидео

20:00

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

19:55

"Это самое страшное для России": как Трамп и Украина загоняют Кремль в тупикВидео

19:30

Как удалить желтый налет со столовых приборов за 20 минут — лайфхак

19:14

Последний шанс лета: что нужно успеть сделать по дате рождения

19:10

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созреваниеВидео

19:10

Кремль перешел красную линию: Россию подозревают в атаках на ЦРУ - Невзлинмнение

19:06

Тест на внимательность: нужно найти бриллиантовое кольцо за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркой" по Украине: Загородний о худшем сценарии для Кремля

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

Реклама
18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять