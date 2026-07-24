"Материнская вина": Регина Тодоренко "кочует" с тремя детьми

Предательница Украины пожаловалась на то, что ей сложно совмещать материнство и работу.

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Регина Тодоренко всюду ездит с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me, Регина Тодоренко

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Регина Тодоренко рассказала, почему ездит на съемки с детьми

К каким последствиям это привело

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, пояснила, почему ездит на съемки вместе с тремя детьми. Ведущая заявила в своем Telegram-канале, что чувствует вину перед сыновьями.

Знаменитость призналась, что даже спустя 18 лет в профессии ей до сих пор тяжело оставлять троих сыновей, когда приходится уезжать в командировки. Тодоренко отметила, что подобные чувства знакомы многим работающим матерям.

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"Знаете это чувство - чемодан собран, а ты сидишь и смотришь на спящих детей, будто уезжаешь на год, а не на три дня? Вот это она. Материнская вина. А вдруг именно сегодня им нужна была мама. Не бабушка, не няня, а я", - поделилась артистка.

Тодоренко пожаловалась на материнство / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Чтобы справляться с чувством вины, Регина старается брать детей с собой на съемки. По ее мнению, вид уставшей после работы матери заставит их ценить все, что она делает.

"Дети видят маму, которая устает, которая старается, которая человек. Маму, у которой есть что-то свое. Однажды они поймут: они видели женщину, которая не боялась хотеть большего - и от этого любила их не меньше, а по-своему сильнее", - написала ведущая.

Регина Тодоренко подвергла детей опасности / фото: t.me, Регина Тодоренко

Однако такое стремление брать детей в поездки неоднократно приводило к опасным ситуациям. На съемках на Бали ее средний сын Мирон едва не пострадал от сильной аллергической реакции на укус экзотического насекомого - мальчик мгновенно отек, и его спасло лишь присутствие врача на площадке. Вместо сочувствия поклонницы раскритиковали Регину за то, что она "таскает детей по съемкам".

Новая волна возмущения вспыхнула совсем недавно, когда Тодоренко отправила своего совсем маленького сына в Петербург к другу под присмотром знакомых. Ведущая гордо заявила, что ребенок растет самостоятельным и сыновей нужно уметь отпускать, однако снова попал под шквал критики.

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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