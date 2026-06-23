Прощай, РФ: Регина Тодоренко навострила лыжи из страны-агрессора

Предательница Украины выбрала себе другую страну для жизни.

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Регина Тодоренко уедет из РФ / фото: t.me/todorenkoregina

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Регина Тодоренко хочет переехать из РФ

В какую страну она направится

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, собирается эмигрировать из России в другую страну. Как сообщают инсайдеры российского Telegram-канала, ведущая давно планировала переезд в США.

Свое решение Тодоренко объясняет тем, что хочет дать своим детям наилучшее будущее. Готовиться к возможной эмиграции она начала давно — в том числе родила детей в США, обеспечив ему гражданство этой страны.

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Куда переедет Регина Тодоренко / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

"Регина хочет переехать, пока ее пацаны не выросли, чтобы они легче адаптировались там. Она с самого начала это планировала, с рождения детей, а сейчас начала активную подготовку", — сообщил друг Регины.

В том числе предательницу Украины волнует обстановка в РФ, которая в последнее время стала совсем неспокойной из-за регулярных ударов ВСУ. По словам инсайдера, переезд не будет мгновенным, но Регина с супругом уже начали закрывать некоторые дела в России и ждать окончания заключенных контрактов.

Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

"Конечно, переезд не завтра, ведь есть работа, контракты, но и затягивать с этим не хочет. Говорит, сейчас в Америке спокойнее, да и у детей там больше шансов", — уверен источник.

Дети Регины Тодоренко — роды в США

Телеведущая Регина Тодоренко решила родить третьего сына в одной из престижных частных клиник США. По информации инсайдеров, знаменитость отправилась в Майами, находясь уже на 37-й неделе беременности. Ведущая решила не изменять своим традициям и выбрала для появления малыша ту же американскую клинику, в которой рожала сына Мирослава. Таким образом оба ребенка Тодоренко смогли получить паспорта граждан США.

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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