Кратко:
- Что сделала дочь Волочковой
- Что говорит сама балерина
Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая недавно снова попала на видео в нетрезвом виде, публично выразила сожаление из-за того, что единственная дочь Ариадна отказалась от ее фамилии в пользу фамилии мужа.
Как пишут российские пропагандисты, балерина рассчитывала, что дочь продолжит семейную "династию", но после свадьбы с непубличным молодым человеком Никитой Григоряном девушка стала Ариадной Григорян.
"Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась", - рассказала 50-летняя Волочкова.
Отношение звезды к избраннику дочери не отличается последовательностью - она то хвалит Никиту, то критикует его поведение. Ранее балерина открыто выражала недовольство тем, как молодой человек вел себя накануне свадьбы.
"Я хочу, чтобы свадьба прошла и забыть ее как страшный сон. Ты вообще кто? Тебя звать никак! Ты был у меня дома два раза, я тебя видела в католическом храме. Ты подсадил мою дочь на четки, она вся забитая. Когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Значит, тебе есть что прятать", - возмущалась Волочкова еще в прошлом году.
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О персоне: Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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