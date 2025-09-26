Укр
  3. Звёзды

"Обречена на всю жизнь": путинистка Волочкова загремела в рехаб

Элина Чигис
26 сентября 2025, 03:00
34
Анастасия Волчкова сделала откровенное признание.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - болезнь / коллаж: Главред, фото: t.me, Анастасия Волочкова

Вы узнаете:

  • Анастасия Волочкова в больнице
  • Чем она болеет

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, как она проходит лечение в рехабе.

видео дня

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка показала себя в палате и прокомментировала свое состояние.

"Кто-то пророчил мне рехабы в плане алкогольной зависимости, но у меня есть иная зависимость. Это зависимость от физической нагрузки... Я обречена на всю жизнь", - заявила Волочкова.

Анастасия Волочкова в больнице
Анастасия Волочкова в больнице / фото: t.me, Анастасия Волочкова

Оказывается, ей делают массажи и восстановительные процедуры с акцентом на суставы балерины.

"Много раз я выходила на сцену, когда было невозможно терпеть... Я нашла свой рехаб и правильно выстроила график выступлений, чтобы было время восстановиться", - добавила Анастасия.

Отношения Анастасии Волочковой с дочерью

Анастасия Волочкова недавножестко прошлась по своей дочери Ариадне. По словам путинистки, ее дочь всегда будет в тени своей матери, ведь она никогда не догонит по популярности "великую" балерину, "чем бы она не занималась".

Анастасия Волочкова с дочерью
Анастасия Волочкова с дочерью / фото: t.me, Анастасия Волочкова

"Она хочет, чтобы ее узнавали, как репетитора по французскому языку. Но я ей говорю, что для этого сначала нужно стать магистром самой, тогда тебя будут узнавать, как Ариадну Волочкову. Но она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня", - сказала Волочкова.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

О персоне: Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
04:35

04:09

03:30

03:00

02:30

01:55

01:14

00:41

23:26

23:13

22:50

22:18

21:24

21:23

21:20

21:02

20:55

20:36

20:15

19:55

19:48

19:37

19:10

19:04

18:57

18:55

18:54

18:37

18:23

18:13

18:05

18:00

17:35

17:24

17:16

17:15

16:54

16:43

16:22

16:08

15:57

15:51

15:20

15:15

15:12

15:09

15:03

14:55

14:32

14:18

