РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

РФ нанесла удар по двум гражданским судам, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое - в Одессу.

https://glavred.info/ukraine/rf-cinichno-atakovala-dva-sudna-v-portu-odesskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-ranenye-10730900.html Ссылка скопирована

Россия атаковала гражданские суда в Черном море - есть погибший и пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: Алексей Кулеба

Кратко:

В Одесской области армия РФ атаковала два судна ударными дронами

Возле порта Черноморск дрон попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис

Возле Одессы поражено судно под флагом Коморских островов, погиб гражданин Сирии

Россия осуществила очередной обстрел гражданских кораблей в порту Одесской области. Во время движения к порту Черноморск 9 января ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

видео дня

По его словам, мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

Кроме того, вблизи порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. Отмечается, что в результате атаки погиб член экипажа - гражданин Сирии. На место происшествия направляются спасатели.

"Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике", - отметил Кулеба.

Угроза нового удара РФ - прогноз эксперта

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко сообщил, что противник продолжает наращивать запасы ракетного вооружения и беспилотников. По его оценке, это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ударам.

Атаки РФ по Одесской области - последние новости

Как сообщал Главред, 7 января РФ атаковала два порта Одесской области. В результате ударов в порту "Черноморск" произошло возгорание контейнеров с маслом, а в порту "Южный" повреждено административное здание и объекты инфраструктуры. Погиб один человек, также есть пострадавшие.

Ранее сообщалось о том, что РФ нанесла баллистический удар по порту в Одесской области. Работа оперативных и экстренных служб затруднена постоянной воздушной тревогой.

Напомним, российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред