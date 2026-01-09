Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

В Киеве службы начали работу в режиме чрезвычайной ситуации.

https://glavred.info/ukraine/zhiteley-kieva-prizyvayut-uezzhat-iz-goroda-mer-obyasnil-na-skolko-i-pochemu-10730759.html Ссылка скопирована

В части многоэтажных домов в Киеве пропало отопление / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншот из видео, t.me/vitaliy_klitschko

Что сообщил Кличко:

Многие многоэтажки в Киеве остались без тепла

Ситуацию в энергосистеме осложняют погодные условия

Киевлянам лучше временно уехать из столицы, если есть такая возможность

В результате массированной атаки страны-агрессора России на критическую инфраструктуру Киева в половине многоквартирных домов столицы сейчас нет теплоснабжения.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, речь идет о почти 6 тысячах жилых домов. Также в Киеве фиксируют перебои с водоснабжением.

видео дня

"Коммунальщики обеспечили социальные учреждения - в частности, больницы и роддомы, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян. Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Киев пережил самую болезненную для критической инфраструктуры атаку

Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры. Сейчас городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Осложняет ситуацию и то, что погодные условия, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.

"Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - добавил мэр.

Возможен ли в Киеве коммунальный коллапс – мнение эксперта

Главред писал, что по словам ассоциированного эксперта аналитического центра "Украинского института будущего" Станислава Игнатьева, этой зимой в Киеве действительно возможен коммунальный коллапс не только с электроэнергией, но и с отоплением и водой.

Он отметил, что отопление и водоснабжение взаимосвязаны. Локальные котельные, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ обеспечат подачу теплоносителя. Но самое важное – это обеспечить достаточное давление в сетях, чтобы теплоноситель доставить в каждое домовладение.

Комбинированная атака на Украину 9 января - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела в ночь на 9 января. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет.

Ранее также стало известно, что в результате атаки на Киев погиб медик Сергей Николаевич Смоляк. Он в составе бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехал на место обстрела жилого дома, но россияне нанесли повторный удар.

Накануне сообщалось, что российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. В Воздушных Силах заявили, что РФ таким образом пытается запугать страны Запада, демонстрируя свою якобы способность наносить удары вплоть до границ НАТО.

Больше новостей:

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред