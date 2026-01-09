Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Сибига заявил, что ночная атака продемонстрировала пренебрежение России мирными усилиями, поэтому должна встретить "решительную реакцию".

Украина срочно созывает Совбез ООН из-за удара РФ "Орешником" по Львовской области / Коллаж: Главред, фото: МИД, скриншот, росСМИ

На фоне удара РФ "Орешником" Украина срочно созывает Совбез ООН

Сибига заявил, что РФ пренебрегла мирными усилиями, поэтому должна встретить усиленное давление

Сибига призвал к решительным действиям против танкерного флота и нефтяных доходов РФ

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой "Орешник". На фоне таких действий Украина в срочном порядке созывает заседание Совета Безопасности ООН.

Мир должен дать ответ на очередной акт террора. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.

"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Украина через дипломатические каналы уже информирует США и партнеров из Европы, а также все страны и международные организации о подробностях этого циничного удара.

Сибига назвал "абсурдным" то, что россияне пытаются оправдать удар "атакой на резиденцию Путина", которой никогда не было, такие действия только подтверждают, что для войны России не нужны реальные поводы.

Также министр подчеркивает необходимость более решительных действий против танкерного флота РФ, а также против нефтяных доходов, схем и активов врага. Такие шаги, по словам Сибиги, должны осуществляться не только в ЕС, но и во всем мире, при этом действия США в этом направлении считаются оправданными.

"Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора. Мы будем инициировать международные действия - срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с ЕС.

Насколько опасна ракета "Орешник" - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, не исключает, что Россия может применить ракетный комплекс "Орешник" против различных целей, включая Киев. В то же время он отмечает, что это оружие значительно уступает "Искандеру" по точности и мощности.

По словам Свитана, "Орешник" предназначен для поражения площади, но его опасность преувеличена в СМИ. По сравнению с "Искандером", который несет 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас и способен нанести удар за несколько минут с максимальной эффективностью, "Орешник" менее точен и имеет меньшую разрушительную силу.

"Так что угроза "Орешником" в большей степени призвана оказывать психологическое давление. Кроме того, "Орешников" в России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Поэтому здесь чисто психологический момент", - подчеркнул Свитан.

Ракетный комплекс "Кедр" / Инфографика: Главред

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

