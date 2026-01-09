Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Инна Ковенько
9 января 2026, 10:44
435
Сибига заявил, что ночная атака продемонстрировала пренебрежение России мирными усилиями, поэтому должна встретить "решительную реакцию".
Украина срочно созывает Совбез ООН из-за удара РФ
Украина срочно созывает Совбез ООН из-за удара РФ "Орешником" по Львовской области / Коллаж: Главред, фото: МИД, скриншот, росСМИ

Кратко:

  • На фоне удара РФ "Орешником" Украина срочно созывает Совбез ООН
  • Сибига заявил, что РФ пренебрегла мирными усилиями, поэтому должна встретить усиленное давление
  • Сибига призвал к решительным действиям против танкерного флота и нефтяных доходов РФ

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой "Орешник". На фоне таких действий Украина в срочном порядке созывает заседание Совета Безопасности ООН.

Мир должен дать ответ на очередной акт террора. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.

видео дня

"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Украина через дипломатические каналы уже информирует США и партнеров из Европы, а также все страны и международные организации о подробностях этого циничного удара.

Сибига назвал "абсурдным" то, что россияне пытаются оправдать удар "атакой на резиденцию Путина", которой никогда не было, такие действия только подтверждают, что для войны России не нужны реальные поводы.

Также министр подчеркивает необходимость более решительных действий против танкерного флота РФ, а также против нефтяных доходов, схем и активов врага. Такие шаги, по словам Сибиги, должны осуществляться не только в ЕС, но и во всем мире, при этом действия США в этом направлении считаются оправданными.

"Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора. Мы будем инициировать международные действия - срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с ЕС.

Насколько опасна ракета "Орешник" - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, не исключает, что Россия может применить ракетный комплекс "Орешник" против различных целей, включая Киев. В то же время он отмечает, что это оружие значительно уступает "Искандеру" по точности и мощности.

По словам Свитана, "Орешник" предназначен для поражения площади, но его опасность преувеличена в СМИ. По сравнению с "Искандером", который несет 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас и способен нанести удар за несколько минут с максимальной эффективностью, "Орешник" менее точен и имеет меньшую разрушительную силу.

"Так что угроза "Орешником" в большей степени призвана оказывать психологическое давление. Кроме того, "Орешников" в России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Поэтому здесь чисто психологический момент", - подчеркнул Свитан.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Ракетный комплекс "Кедр" / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Совбез ООН Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

12:17Украина
Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:55Украина
Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

Последние новости

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Реклама
11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

Реклама
09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

Реклама
22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять