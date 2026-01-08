По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

Главные факты:
- Тревога прозвучала сначала в Киеве
- Позже охватила всю Украину
- Есть информация, что по Львову мог прилететь "Орешник"
В столице и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорилось в сообщении в 23:28.
Через несколько минут сигнал тревоги распространился по всей Украине. Мониторинговые каналы написали об угрозе запуска межконтинентальной баллистики - ракеты "Орешник".
Воздушные силы ВСУ также подтвердили информацию об угрозе применения баллистического вооружения.
Между тем в Киеве на фоне атаки беспилотников слышна работа ПВО и взрывы.
Кроме того, в Telegram-каналах начали писать о сильных взрывах во Львове.
Также Telegram-канал Николаевский Ванек прокомментировал вероятный прилет Орешнико: "Есть версия, что "Орешник" действительно атаковал и летел в сторону Стрыя, а куда фактически прилетел (или нет) и что — на данный момент неизвестно".
В 00:06 глава Львовской ОГА написал в своем Telegram-канале, что на Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры. Более подробную информацию можно будет узнать позже.
Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram отметил, что после объявления воздушной тревоги в городе была слышна серия взрывов.
"Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Будем оперативно информировать о ситуации в городе", - добавил чиновник.
О личности: Андрей Садовый
Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.
