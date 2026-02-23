Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Дом и уют

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

Инна Ковенько
23 февраля 2026, 20:25
Чтобы сохранить здоровье питомца, стоит знать, какие продукты ни в коем случае нельзя ему давать.
Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих
Какие продукты ни в коем случае нельзя давать кошкам - список/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем категорически запрещено кормить кота
  • Почему нельзя давать кошкам молоко
  • Почему кошкам нельзя рыбу

Многие владельцы кошек убеждены, что их питомцы могут безопасно лакомиться продуктами с нашего стола. На самом деле многие продукты, которые мы потребляем ежедневно, могут представлять реальную угрозу для здоровья животного.

Главред расскажет, какие продукты могут быть опасными для кошек и почему их следует избегать даже в небольших количествах.

видео дня

Молочные продукты

Несмотря на распространенное представление, что кошки любят молоко, большинство из них имеют непереносимость лактозы, пишет Express. Даже небольшое количество молока или сыра может вызвать расстройства пищеварения, диарею и боль в желудке. Поэтому молочные продукты лучше исключить из рациона.

Сырое мясо, рыба и яйца

Сырые продукты могут содержать опасные бактерии и паразитов. Это повышает риск инфекций и серьезных заболеваний. Кроме того, сырые кости опасны из-за возможности удушья или травмирования желудочно-кишечного тракта.

Виноград, изюм и смородина

Эти ягоды и сухофрукты способны вызвать острую почечную недостаточность у кошек. Особенно опасны они для животных с хроническими проблемами почек. Даже небольшое количество может стать критическим, поэтому их следует держать подальше от питомцев.

Авокадо

Авокадо содержит токсичное вещество персин, а также имеет высокое содержание жира. Для кошек это может стать причиной проблем с пищеварением и общего ухудшения состояния здоровья.

Шоколад, кофе и продукты с кофеином

В этих продуктах содержатся метилксантин — вещества, которые являются чрезвычайно токсичными для кошек. Даже небольшое количество шоколада или кофе может вызвать серьезные отравления, судороги и проблемы с сердцем.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

животные домашние питомцы коты
