Отключения света возвращаются: в какие часы возможны самые жесткие графики

Эксперт подчеркнул, что в Украине появляется гигаватт постоянного дефицита электроэнергии.

Почему снова выключают свет в Украине

Главное из заявления эксперта:

В Украине снова действуют графики отключения света

Причиной стало существенное сокращение импорта электроэнергии

В солнечную погоду дефицит электроэнергии будет меньше

В Украине снова вводят графики почасовых отключений света для населения из-за существенного сокращения импорта электроэнергии. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

"Фактически прекратился импорт (электроэнергии, – ред.), потому что вернулись предыдущие прайс-кепы (максимальные цены на электроэнергию, установленные НКРЭКУ для юридических лиц, – ред.)", - отметил он.

По его словам, Кабинет министров также отменил льготные цены на природный газ для когенерационных установок, ТЭЦ и ТЭС, производящих электроэнергию.

"Теперь эти когенерационные установки использовать невыгодно, и они прекратили производство электроэнергии. И мы выходим на то, что появляется гигаватт постоянного дефицита", - отмечает эксперт.

Рябцев добавил, что в солнечную погоду дефицит будет меньше благодаря использованию солнечных электростанций, но только днем. В то же время, в утренние и вечерние часы сохраняется большая вероятность отключений света для населения по графикам в большинстве регионов.

"Это где-то с 12-ти дня и до 15-16 часов. А вот в утренние и вечерние часы, скорее всего, пока будут графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для большинства регионов", - подчеркнул он.

По его мнению, улучшить ситуацию можно благодаря увеличению объема генерации, в частности, после возвращения блоков АЭС с ремонта.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Почему возник дефицит электроэнергии Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков. По его словам, такая ситуация может привести к дефициту электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы. В то же время отключения электроэнергии наиболее вероятны в регионах, где будет держаться дождливая погода.

Как сообщал Главред, 3 апреля в некоторых регионах Украины вводили экстренные отключения света. Это произошло в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

Бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявлял, что в апреле и мае отключения света будут непродолжительными при условии, что страна-агрессорка Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

