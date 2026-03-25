Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

Анна Ярославская
25 марта 2026, 08:57
"Прилет" в объект энергетической системы вызвал мгновенный дефицит мощности в сети.
Поврежден энергообъект в Черниговском районе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • РФ атаковала критическую инфраструктуру Украины
  • Под ударом был Чернигов
  • Без света остались 150 тысяч потребителей

Российская оккупационная армия атаковала энергетический объект в Черниговском районе. В результате без электроэнергии остались около 150 тысяч потребителей.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе", - говорится в официальном сообщении АО Черниговоблэнерго.

"Прилет" в объект энергетической системы вызвал мгновенный дефицит мощности в сети.

Энергетики мобилизовали аварийные бригады и готовы начать ликвидацию последствий. Скорость восстановления питания напрямую зависит от военной обстановки.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью!" - отметили в Черниговоблэнерго.

Жителей региона призвали зарядить павербанки и следить за официальными обновлениями относительно графиков возможных временных подключений.

Как найти Пункты несокрушимости в своем населенном пункте

Пункты несокрушимости можно найти на онлайн-карте nezlamnist.gov.ua. Там отображаются три основные категории:

  • непосредственно Пункты несокрушимости – то есть места, которые обустроили областные власти и ГосЧС; в таких пунктах бесплатные – генераторы, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка;
  • Пункты несокрушимости, которые организовал бизнес – там есть возможность подзарядить телефон и согреться. Все остальные "опции" по усмотрению владельца частной компании;
  • магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать в случае отключения электроэнергии.

Адреса Пунктов несокрушимости доступны в официальном чат-боте в Telegram и Viber.

Как приготовить еду без света
Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Когда отключения света станут более длительными и жесткими

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE предупредил, что отключения станут более длительными и жесткими.

Однако ситуация ухудшится только в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения станут более продолжительными, чем сейчас.

В то же время до конца марта, а также в апреле и мае отключения будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Воздушные атаки РФ по Черниговщине - последние новости

Как писал Главред, 21 марта из-за России по энергетической инфраструктуре Чернигов был полностью обесточен. Без электричества остались 430 тыс. абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.

16 марта армия РФ атаковала Черниговщину. Из-за вражеских БПЛА в Черниговском районе возник пожар на территории нежилого здания.

]5 марта российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате погиб военнослужащий.

В ночь на 12 марта атаковала Черниговскую область. В результате удара погиб ребенок, его родители ранены. Оккупанты нанесли удар после первой ночи. Фактически ребенок погиб в собственном доме.

Другие новости:

Об источнике: Черниговоблэнерго

Черниговоблэнерго - это публичное акционерное общество, которое занимается поставкой и распределением электроэнергии на территории Черниговской области. Это региональная энергетическая компания, которая обеспечивает потребителей электрической энергией, а также выполняет функции по ее передаче и техническому обслуживанию сетей

