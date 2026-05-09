Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

Марина Иваненко
9 мая 2026, 16:24
Хрен в саду помогает отпугивать кротов и клещей. Благодаря резкому запаху хрена это растение высаживают возле клумб, заборов и террас.
Почему кроты и клещи боятся хрена
Почему кроты и клещи боятся хрена

О чем вы узнаете

  • Почему хрен считают природным средством против кротов и клещей
  • Какие вещества в растении отпугивают вредителей
  • Где именно стоит высаживать хрен

В поисках экологичных методов борьбы с вредителями садоводы все чаще возвращаются к проверенным временем средствам. Как стало известно из материалов zielona.interia.pl, обычная садовая культура — хрен — оказалась мощным инструментом для отпугивания кротов и уменьшения популяции клещей на частных участках.

Почему обычный хрен работает лучше, чем химия

Секрет эффективности растения кроется в его химическом составе. Корни и листья хрена выделяют изотиоцианаты и летучие сернистые соединения, которые имеют резкий, специфический запах. Для кротов, обладающих чрезвычайно чувствительным обонянием, этот аромат является невыносимым раздражителем. Аналогично реагируют и клещи, ведь интенсивные эфирные масла растения заставляют их избегать мест, где растет хрен.

Где хрен обеспечивает наилучшую защиту

Чтобы растение работало как живой барьер, его рекомендуют размещать в стратегических точках.

Вдоль заборов и границ участка

Это создает защитную линию от проникновения грызунов с соседних территорий.

Возле террас и зон отдыха

Для уменьшения риска появления клещей в местах пребывания людей.

Под деревьями и возле клумб

Для защиты корневой системы декоративных растений от кротов.

Агрономы советуют высаживать черенки под углом 30–45 градусов, оставляя часть корня немного над уровнем почвы. Поскольку хрен склонен к быстрому разрастанию, его корневую систему часто ограничивают специальными подземными барьерами.

Видео о том, как избавиться от кротов на участке за короткий срок, можно посмотреть здесь:

Народный метод, который действует быстро

Для тех, кто хочет усилить действие растения, существуют методы "быстрого реагирования". Измельченные части хрена, залитые водой на несколько часов, превращаются в эффективный настой. Им опрыскивают садовые дорожки и периметр зон отдыха. Также фрагменты свежего корня закладывают непосредственно в обнаруженные кротовые ходы, что заставляет животных немедленно покинуть туннели.

Почему дачники массово возвращаются к хрену

Несмотря на то, что хрен не дает стопроцентной гарантии, он остается одним из наименее требовательных и наиболее устойчивых средств естественной защиты, не требующим значительных затрат и сложного ухода.

Ранее Главред рассказывал о том, что посадка томатов в мае имеет свои правила. Как подготовить рассаду, чем подкормить растения и что положить в лунку.

Об источнике: Zielona Interia

Zielona Interia — это ведущий польский экопортал, который объединяет глобальные новости о климате и природе с практическими советами для дома. Сайт предлагает актуальную информацию об экологии, энергетике и защите животных, а также полезные лайфхаки по натуральному уходу за садом, огородом и бытом. Это один из самых популярных ресурсов Польши для тех, кто интересуется природой и экологическим образом жизни.

