Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать розы во время цветения

Марина Иваненко
3 мая 2026, 10:54
Почему розы не растут и не цветут после холодов — как правильно подкармливать растения в мае, какие удобрения использовать и когда их вносить не следует.
Подкормка роз в мае
Подкормка роз в мае / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему кусты роз не растут
  • Как подкормить розы в мае
  • Когда подкармливать розы не нужно

Май — решающий этап в жизни розария. После затяжных холодов растениям нужен правильный старт, чтобы вовремя заложить бутоны и обеспечить длительное цветение. Как именно подкормить розы в мае — расскажет Главред.

Почему розы "стоят на месте"

В этом году садоводы жалуются на то, что кусты роз растут медленно. Как отмечает автор YouTube-канала "Разговаривающая с цветами", причина заключается в температурных аномалиях.

Все еще зависит от сорта вашей розы и от места ее посадки, но в этом году такой холодный апрель, что просто ничего еще не растет — объясняют в видео.

По ее словам, паниковать не стоит: как только наступит стабильное тепло, розы начнут активно наверстывать упущенное.

Чем подкормить розы весной

В начале мая, пока растение наращивает побеги, его нужно подкормить азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной или кальциевой селитрой. Также можно использовать настои коровяка или куриного помета. Важно помнить, что кальциевую селитру не стоит смешивать с фосфорными удобрениями, ведь они образуют осадок, который корни не смогут впитать.

Когда появляются первые маленькие бутоны, розам нужны фосфор и калий. Лучше всего проводить подкормку "по листу" с помощью опрыскивания — это быстрее и эффективнее. Для этого подойдет монофосфат калия или специализированные смеси, которые имеют высокое содержание фосфора.

Азотные удобрения все равно испаряются, а вот калий и фосфор растение очень хорошо принимает через листья, впитывает и очень быстро усваивает, — делится опытом автор видео.

Видео о том, как подкормить розы в мае, можно посмотреть здесь:

Основные ошибки, которые могут испортить цветение

Для стимулирования появления новых ветвей от основания куста можно использовать сульфат магния, но важно успеть внести его до конца мая. Если сделать это позже, молодые побеги не успеют подготовиться к зиме и могут вымерзнуть.

Самая большая ошибка заключается в том, что многие садоводы продолжают подкармливать розы тогда, когда они уже распустились.

Как только первый цветок начинает распускаться, мы перестаем давать удобрения... Один цветок, который должен был держаться 10 дней, отцветет за три-четыре, — предупреждают в видео.

В период активного цветения растению нужны только покой и полив.

Об источнике: канал "Разговариваю с цветами"

"Разговариваю с цветами" — это YouTube-блог о цветоводстве и уходе за растениями. Автор делится опытом выращивания садовых и комнатных культур, давая советы по посадке, подкормке и защите от вредителей. Канал сочетает практические инструкции с эстетическими обзорами сортов, помогая зрителям создавать гармоничные цветники и правильно ухаживать за домашней оранжереей.

