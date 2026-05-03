Никакие не 'сморчки': как правильно назвать эти весенние грибы на украинском

Этот вид съедобных грибов высоко ценится в кулинарии.

Лингвисты объяснили, как не опозориться при сборе грибов

Вы узнаете:

Как правильно называть гриб "сморчок" на украинском языке

Какие бывают эти грибы и как их используют

С наступлением тепла украинцы отправляются в лес на первую "тихую охоту". Но вместе с радостью от трофеев часто возникает языковая ошибка: многие грибники называют Morchella русизмом "сморчки".

Лингвисты отмечают, что в литературном украинском языке нормативной является форма "сморж". Именно она соответствует традиции и закреплена в словарях, пишет "24 Канал".

"Сморжі" — это род съедобных грибов с характерной "сотовой" шляпкой, напоминающей пчелиные соты. Они появляются весной, обычно в апреле-мае, растут в лиственных и смешанных лесах, на опушках и даже в садах.

Специалисты предупреждают, что "сморжі" относятся к условно съедобным грибам. Перед употреблением их следует обязательно отваривать или хорошо прожаривать. В противном случае они могут быть опасными.

Разновидности и кулинарная ценность

Наиболее распространенные виды — "сморж їстівний", "сморж конічний" и "сморж товстоногий". Они отличаются формой шляпки и оттенком — от светло-бежевого до темно-коричневого.

В мировой гастрономии "сморжі" считаются деликатесом: их добавляют в соусы, супы, пасту и мясные блюда. Благодаря насыщенному вкусу и аромату они высоко ценятся среди гурманов.

В то же время опытные грибники предупреждают, что "сморжі" легко перепутать с ядовитыми строчками. Поэтому собирать их стоит только тем, кто имеет достаточный опыт и знания.

