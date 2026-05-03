Загадка вечной жизни: учёные неожиданно расшифровали ДНК древнего "долгожителя"

- Ученым удалось расшифровать важный генетический код
- Механизмы долговечности ещё предстоит детально изучить
Учёные получили новые данные о феноменальной выносливости одного из самых древних деревьев на Земле — сосны щетинистой.
В ходе масштабного исследования им удалось расшифровать её генетический код, который оказался колоссальным по объёму — примерно в восемь раз больше человеческого, пишет издание Daily Galaxy.
Материал для анализа брали из хвои и семян деревьев, растущих в горах Калифорнии. Геном изучали с применением современных методов секвенирования, что позволило выявить ряд необычных особенностей, потенциально связанных с долголетием.
В частности, внимание специалистов привлекли гены, отвечающие за защиту от заболеваний, а также увеличенная длина теломер — участков ДНК, которые обычно сокращаются с возрастом. У этого вида они, напротив, сохраняются дольше, что может замедлять процессы старения клеток.
Тем не менее исследователи подчёркивают: прямой связи между этими характеристиками и невероятной продолжительностью жизни дерева пока не доказано. Работа рассматривается скорее как база для дальнейших научных поисков.
Отдельно учёные отмечают уникальную особенность сосны щетинистой — она практически не демонстрирует признаков естественного старения. В отличие от большинства живых организмов, её гибель чаще связана не с внутренними процессами, а с внешними факторами вроде пожаров, штормов или вредителей.
Несмотря на впечатляющие результаты, специалисты не спешат делать окончательные выводы. По их мнению, этот вид может быть редким исключением в природе, а механизмы его долговечности ещё предстоит детально изучить.
Об источнике: Daily Galaxy
Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.
