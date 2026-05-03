Загадка вечной жизни: учёные неожиданно расшифровали ДНК древнего "долгожителя"

Алексей Тесля
3 мая 2026, 01:15
Внимание специалистов привлекли гены, отвечающие за защиту от заболеваний.
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

  • Ученым удалось расшифровать важный генетический код
  • Механизмы долговечности ещё предстоит детально изучить

Учёные получили новые данные о феноменальной выносливости одного из самых древних деревьев на Земле — сосны щетинистой.

В ходе масштабного исследования им удалось расшифровать её генетический код, который оказался колоссальным по объёму — примерно в восемь раз больше человеческого, пишет издание Daily Galaxy.

Материал для анализа брали из хвои и семян деревьев, растущих в горах Калифорнии. Геном изучали с применением современных методов секвенирования, что позволило выявить ряд необычных особенностей, потенциально связанных с долголетием.

В частности, внимание специалистов привлекли гены, отвечающие за защиту от заболеваний, а также увеличенная длина теломер — участков ДНК, которые обычно сокращаются с возрастом. У этого вида они, напротив, сохраняются дольше, что может замедлять процессы старения клеток.

Тем не менее исследователи подчёркивают: прямой связи между этими характеристиками и невероятной продолжительностью жизни дерева пока не доказано. Работа рассматривается скорее как база для дальнейших научных поисков.

Отдельно учёные отмечают уникальную особенность сосны щетинистой — она практически не демонстрирует признаков естественного старения. В отличие от большинства живых организмов, её гибель чаще связана не с внутренними процессами, а с внешними факторами вроде пожаров, штормов или вредителей.

Несмотря на впечатляющие результаты, специалисты не спешат делать окончательные выводы. По их мнению, этот вид может быть редким исключением в природе, а механизмы его долговечности ещё предстоит детально изучить.

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

