Загадка вечной жизни: учёные неожиданно расшифровали ДНК древнего "долгожителя"

Внимание специалистов привлекли гены, отвечающие за защиту от заболеваний.

Ученым удалось расшифровать важный генетический код

Механизмы долговечности ещё предстоит детально изучить

Учёные получили новые данные о феноменальной выносливости одного из самых древних деревьев на Земле — сосны щетинистой.

В ходе масштабного исследования им удалось расшифровать её генетический код, который оказался колоссальным по объёму — примерно в восемь раз больше человеческого, пишет издание Daily Galaxy.

Материал для анализа брали из хвои и семян деревьев, растущих в горах Калифорнии. Геном изучали с применением современных методов секвенирования, что позволило выявить ряд необычных особенностей, потенциально связанных с долголетием.

В частности, внимание специалистов привлекли гены, отвечающие за защиту от заболеваний, а также увеличенная длина теломер — участков ДНК, которые обычно сокращаются с возрастом. У этого вида они, напротив, сохраняются дольше, что может замедлять процессы старения клеток.

Тем не менее исследователи подчёркивают: прямой связи между этими характеристиками и невероятной продолжительностью жизни дерева пока не доказано. Работа рассматривается скорее как база для дальнейших научных поисков.

Отдельно учёные отмечают уникальную особенность сосны щетинистой — она практически не демонстрирует признаков естественного старения. В отличие от большинства живых организмов, её гибель чаще связана не с внутренними процессами, а с внешними факторами вроде пожаров, штормов или вредителей.

Несмотря на впечатляющие результаты, специалисты не спешат делать окончательные выводы. По их мнению, этот вид может быть редким исключением в природе, а механизмы его долговечности ещё предстоит детально изучить.

Об источнике: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

