Стрельба и похищение человека: громкий скандал с бойцами "Волков Да Винчи"

- Военные вступили в ссору с местным жителем и все закончилось избиением
- В подразделении ВСУ сообщили о начале внутреннего расследования
В Шахтерском Днепропетровской области ночью произошёл громкий конфликт возле магазина. По данным следствия, группа мужчин вступила в ссору с молодым местным жителем, после чего ситуация быстро переросла в избиение.
Пострадавший потерял сознание, а нападавшие силой увезли его на автомобиле. Во время инцидента также звучали выстрелы, в результате чего было повреждено здание и возникло возгорание, сообщает Нацполиция.
Действия полиции и состояние пострадавшего
Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение о происшествии. Им удалось установить личности подозреваемых и задержать их в соседнем населённом пункте, где те пытались скрыться. Потерпевшего нашли без сознания и доставили в больницу. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о предъявлении официальных обвинений.
Что говорят в военном подразделении
В батальоне "Волки Да Винчи", с которым связывают задержанных, публично отреагировали на случившееся. Там заявили, что подобные действия категорически противоречат принципам подразделения и не могут быть оправданы, несмотря на боевой опыт участников.
Реакция на ЧП и ответственность перед громадой
В подразделении сообщили о начале внутреннего расследования и подчеркнули готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Отмечается, что наказание понесут не только непосредственные участники, но и ответственность в определённой мере ляжет на всё подразделение.
В качестве шага для восстановления доверия военнослужащие выразили готовность помочь местным жителям. Они предложили выполнить общественно полезные работы — от уборки территории до ремонта и других инициатив, которые сочтёт нужным сама громада.
Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
