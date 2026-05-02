Стрельба и похищение человека: громкий скандал с бойцами "Волков Да Винчи"

В полиции рассказали о стрельбе на Днепропетровщине

Военные вступили в ссору с местным жителем и все закончилось избиением

В подразделении ВСУ сообщили о начале внутреннего расследования

В Шахтерском Днепропетровской области ночью произошёл громкий конфликт возле магазина. По данным следствия, группа мужчин вступила в ссору с молодым местным жителем, после чего ситуация быстро переросла в избиение.

Пострадавший потерял сознание, а нападавшие силой увезли его на автомобиле. Во время инцидента также звучали выстрелы, в результате чего было повреждено здание и возникло возгорание, сообщает Нацполиция.

Действия полиции и состояние пострадавшего

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение о происшествии. Им удалось установить личности подозреваемых и задержать их в соседнем населённом пункте, где те пытались скрыться. Потерпевшего нашли без сознания и доставили в больницу. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о предъявлении официальных обвинений.

Что говорят в военном подразделении

В батальоне "Волки Да Винчи", с которым связывают задержанных, публично отреагировали на случившееся. Там заявили, что подобные действия категорически противоречат принципам подразделения и не могут быть оправданы, несмотря на боевой опыт участников.

Реакция на ЧП и ответственность перед громадой

В подразделении сообщили о начале внутреннего расследования и подчеркнули готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Отмечается, что наказание понесут не только непосредственные участники, но и ответственность в определённой мере ляжет на всё подразделение.

В качестве шага для восстановления доверия военнослужащие выразили готовность помочь местным жителям. Они предложили выполнить общественно полезные работы — от уборки территории до ремонта и других инициатив, которые сочтёт нужным сама громада.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

