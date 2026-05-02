РФ массированно бьет по объектам Нафтогаза: что известно о раненых и "прилетах"

Главное:
- Под обстрелы попал газодобывающий объект
- Работник Нафтогаза получил ранения в результате вражеских обстрелов
Российские оккупанты вторые сутки атакуют критическую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины", сообщил председатель правления Сергей Корецкий.
"Вчера под обстрелы попал газодобывающий объект на Харьковщине. Есть повреждения оборудования", - написал он в Facebook.
Отмечается, что специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.
"Сегодня после попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения. Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью", – написал Корецкий.
Кроме того, в субботу один из работников Нафтогаза получил ранения в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Корецкий.
"Только в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз", – резюмировал он.
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Об источнике: Нафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
