РФ массированно бьет по объектам Нафтогаза: что известно о раненых и "прилетах"

Один из работников Нафтогаза получил ранения в результате вражеских обстрелов.

РФ атакует объекты нефтегазовой отрасли

Главное:

Под обстрелы попал газодобывающий объект

Работник Нафтогаза получил ранения в результате вражеских обстрелов

Российские оккупанты вторые сутки атакуют критическую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины", сообщил председатель правления Сергей Корецкий.

"Вчера под обстрелы попал газодобывающий объект на Харьковщине. Есть повреждения оборудования", - написал он в Facebook.

Отмечается, что специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.

"Сегодня после попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения. Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью", – написал Корецкий.

Кроме того, в субботу один из работников Нафтогаза получил ранения в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Корецкий.

"Только в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз", – резюмировал он.

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство.

