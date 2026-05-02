Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

Руслана Заклинская
2 мая 2026, 11:35
Президент подчеркнул, что РФ пытается перегрузить украинскую ПВО массированными ударами.
Россия дважды нанесла удары по маршрутным такси в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: Херсонская ОГА, Офис президента Украины

Что известно:

  • РФ атаковала две маршрутки в Херсоне FPV-дронами
  • Погибли 2 мирных жителя, 7 — ранены
  • За неделю РФ выпустила около 1600 дронов, 1100 авиабомб и 3 ракеты

В субботу, 2 мая, российские оккупанты атаковали маршрутки в Херсоне. В результате удара FPV-дроном погибли два человека, еще семеро - пострадали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все пострадавшие во время атаки – гражданские лица, и россияне точно это понимали. Фактически такое жестокое сафари на людей происходит ежедневно в наших прифронтовых и приграничных общинах", – подчеркнул глава государства.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что на месте удара погибли коммунальник и женщина. По его словам, ранения получили шесть мужчин и одна женщина, среди которых четверо работников коммунальной службы. Все пострадавшие находятся в больнице.

"Предварительно, они получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил Прокудин.

Около 10:40 россияне во второй раз за день атаковали с дрона маршрутку в Херсоне. Российский БПЛА попал в автобус в Центральном районе города.

"В результате вражеского удара пострадал водитель. Сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь", — рассказал глава Херсонской ОВА.

Сколько РФ использовала средств воздушного нападения за неделю

Зеленский отметил, что подобные удары являются частью террора против мирного населения Украины. Кроме Херсона, в этот день под обстрелы попали Харьков, Николаевская, Днепропетровская, Одесская, Сумская и Донецкая области.

"Всего за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты. Россияне пытаются массированными атаками перегрузить нашу ПВО, и поэтому поставки ракет очень важны каждый день", - добавил президент.

Также Зеленский подчеркнул необходимость усиления международного давления и санкций на Россию. Отдельно президент поблагодарил партнеров, которые работают над новыми санкционными пакетами и помогают перекрывать российские схемы обхода ограничений, подчеркнув, что любое ослабление санкций напрямую усиливает военные возможности агрессора.

Удары РФ по Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 мая российские оккупанты запустили 163 ударных дрона по территории Украины. Украинская ПВО уничтожила и подавила 142 беспилотника, но зафиксировано попадание 17 дронов в 12 локациях.

В Днепропетровской области россияне почти 20 раз наносили удары по четырем районам с помощью дронов и артиллерии. В Павлограде поврежден пятиэтажный дом и около 10 автомобилей, пострадали три человека, среди них 18-летний парень и две женщины.

В Харькове дрон попал в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В Одесской области россияне атаковали портовую инфраструктуру.

Напомним, 1 мая оккупанты нанесли массированный удар по Тернополю дронами типа "Шахед". По словам мэра Сергея Надала, над городом было зафиксировано более 50 беспилотников. В городе прогремело более 20 взрывов.

Кроме того, 2 мая российские войска атаковали Ровенскую область дронами. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

