В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

Зеленский отметил, что российские оккупанты пытаются обойти украинскую ПВО плотностью нападения и интенсивностью ударов.

https://glavred.info/ukraine/v-dvuh-bolshih-gorodah-ukrepyat-protivovozdushnuyu-oboronu-zelenskiy-10761296.html Ссылка скопирована

Зеленский, ПВО

На фоне массированных вражеских атак по Украине принято решение усилить ПВО в двух больших городах - Одессе и Днепре.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, оборону планируется усилить и в других городах.

"Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады - усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру. Военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр - дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи", - сказал он.

видео дня

Также Зеленский отметил, что есть решение и по Одессе. Зеленский отметил, что российские оккупанты пытаются обойти украинскую ПВО плотностью нападения и интенсивностью ударов.

"Усиление нужно больше для наших городов и сел. Важно, что каждый день работаем с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет. В апреле - обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май - задача аналогичная", - подчеркнул он.

Украине грозит дефицит ракет ПВО

Системы противовоздушной обороны Украины могут столкнуться с дефицитом ракет, сообщал Financial Times. В случае сохранения нынешней интенсивности российских атак или их усиления запасы перехватчиков могут иссякать значительно быстрее.

Дополнительно ситуацию осложняют поставки из США: боеприпасы, закупаемые напрямую у производителей, поступают с задержками и не всегда в необходимых объемах, что создает дополнительное давление на украинскую систему ПВО.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Как писал Главред, Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население.

Напомним, российские военные начали применять новую тактику противодействия украинским беспилотникам — в небе появились дроны-перехватчики, вооруженные металлическими стержнями. Они ведут своеобразные воздушные "поединки", пытаясь физически пробить корпуса украинских аппаратов, изготовленных из дешевых материалов вроде полистирола или пенопласта.

Ранее российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред