Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

Кратко:
- Днепр: 16 июня плановые отключения света
- Света не будет до 10–12 часов по ряду адресов
Во вторник, 16 июня, жители десятков домов в Днепре временно останутся без электроснабжения.
По официальным данным НЭК"Укрэнерго", на завтра применение графиков почасовых отключений по всей стране не прогнозируется. Впрочем, в Днепропетровской области ситуация отличается из-за внутренних плановых работ.
Как сообщила Центральная энергетическая компания ( ЦЭК), в Днепре по некоторым адресам света не будет не менее 10 часов.
Где и когда не будет света
С 06:00 до 18:00 электроэнергию отключат по адресам:
- ул. Черных Запорожцев, 3Л;
- просп. Богдана Хмельницкого, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А.
С 08:00 до 18:00 отключат электроэнергию на следующих объектах:
- ул. Автобуду, 1, 3, 5, 6, 6К, 7–21 (нечетные);
- ул. Академика Янгеля, 61–81 (нечетные);
- ул. Домотканская, 7;
- ул. Софиевская, 4–6, 8, 12, 14, 16;
- ул. Краснопольская, 17;
- ул. Василия Слипака, 46, 48;
- просп. Богдана Хмельницкого, 67, 72–102 (четные), 108А, 118А, 134, 136, 138–140, 140Г, 150, 151Г, 152Д, 155А, 156К;
- просп. Александра Поля, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.
Энергетики призывают жителей указанных домов заранее зарядить гаджеты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь своевременные ремонты снижают риск аварий в будущем.
Грозят ли Украине отключения света летом — мнение эксперта
Энергетическая система Украины летом может столкнуться с дефицитом электроэнергии до 2 ГВт в пиковые часы, что потенциально приведет к ограничениям потребления. Наиболее уязвимыми остаются Харьков, Одесса и Киев, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, развитие ситуации будет зависеть от двух ключевых факторов — продолжительности летней жары и интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Эксперт добавляет, что при оптимистичном сценарии, если не будет существенных ударов по критическим объектам и лето останется умеренным по температуре, дефицит мощности может снизиться до около 1 ГВт и проявляться только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00.
"В таком случае с этим можно справиться, и в большинстве случаев почасовых отключений мы не почувствуем", — подчеркнул Владимир Омельченко.
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Как писал Главред, в Днепре правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который использовал полицейскую форму для создания развлекательных видео.
Также в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в краже из частного дома. Злоумышленники вынесли сейф с деньгами и музыкальную колонку, однако убежать далеко им не удалось.
Напомним, что Укрзализныця вводит новые сезонные рейсы из Днепра в рамках обновленного летнего графика движения пассажирских поездов. Уже с 28 июня пассажиры смогут воспользоваться новыми сообщениями в Закарпатье и на черноморское побережье.
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Об источнике: ЧАО "ПЭМ "ЦЭК"
ЧАО "ПЭМ "ЦЭК" (Частное акционерное общество "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания"") — оператор систем распределения электроэнергии в Днепропетровской области.
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