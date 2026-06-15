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Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

Руслан Иваненко
15 июня 2026, 22:04
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Жители Днепра останутся без электричества из-за плановых работ на сетях в различных районах города.
свет
Энергетики сообщили о продолжительности отключения электроэнергии на отдельных улицах / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Днепр: 16 июня плановые отключения света
  • Света не будет до 10–12 часов по ряду адресов

Во вторник, 16 июня, жители десятков домов в Днепре временно останутся без электроснабжения.

По официальным данным НЭК"Укрэнерго", на завтра применение графиков почасовых отключений по всей стране не прогнозируется. Впрочем, в Днепропетровской области ситуация отличается из-за внутренних плановых работ.

видео дня

Как сообщила Центральная энергетическая компания ( ЦЭК), в Днепре по некоторым адресам света не будет не менее 10 часов.

Где и когда не будет света

С 06:00 до 18:00 электроэнергию отключат по адресам:

  • ул. Черных Запорожцев, 3Л;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А.

С 08:00 до 18:00 отключат электроэнергию на следующих объектах:

  • ул. Автобуду, 1, 3, 5, 6, 6К, 7–21 (нечетные);
  • ул. Академика Янгеля, 61–81 (нечетные);
  • ул. Домотканская, 7;
  • ул. Софиевская, 4–6, 8, 12, 14, 16;
  • ул. Краснопольская, 17;
  • ул. Василия Слипака, 46, 48;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 67, 72–102 (четные), 108А, 118А, 134, 136, 138–140, 140Г, 150, 151Г, 152Д, 155А, 156К;
  • просп. Александра Поля, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.

Энергетики призывают жителей указанных домов заранее зарядить гаджеты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь своевременные ремонты снижают риск аварий в будущем.

Грозят ли Украине отключения света летом — мнение эксперта

Энергетическая система Украины летом может столкнуться с дефицитом электроэнергии до 2 ГВт в пиковые часы, что потенциально приведет к ограничениям потребления. Наиболее уязвимыми остаются Харьков, Одесса и Киев, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, развитие ситуации будет зависеть от двух ключевых факторов — продолжительности летней жары и интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Эксперт добавляет, что при оптимистичном сценарии, если не будет существенных ударов по критическим объектам и лето останется умеренным по температуре, дефицит мощности может снизиться до около 1 ГВт и проявляться только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00.

"В таком случае с этим можно справиться, и в большинстве случаев почасовых отключений мы не почувствуем", — подчеркнул Владимир Омельченко.

Другие новости Днепропетровщины

Как писал Главред, в Днепре правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который использовал полицейскую форму для создания развлекательных видео.

Также в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в краже из частного дома. Злоумышленники вынесли сейф с деньгами и музыкальную колонку, однако убежать далеко им не удалось.

Напомним, что Укрзализныця вводит новые сезонные рейсы из Днепра в рамках обновленного летнего графика движения пассажирских поездов. Уже с 28 июня пассажиры смогут воспользоваться новыми сообщениями в Закарпатье и на черноморское побережье.

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Об источнике: ЧАО "ПЭМ "ЦЭК"

ЧАО "ПЭМ "ЦЭК" (Частное акционерное общество "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания"") — оператор систем распределения электроэнергии в Днепропетровской области.

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