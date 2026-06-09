Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

Железнодорожники расширили маршрутную сеть и скорректировали расписание движения с учетом сезонного спроса на перевозки

https://glavred.info/ukraine/ukrzaliznycya-zapuskaet-novye-reysy-iz-dnepra-na-leto-kuda-budut-kursirovat-poezda-10771676.html Ссылка скопирована

Перевозчик увеличил количество летних рейсов / коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Читайте в материале:

Когда отправятся новые поезда из Днепра

Какие маршруты добавили в летнее расписание

На какие рейсы уже можно купить билеты

Укрзализныця вводит новые сезонные рейсы из Днепра в рамках обновленного летнего расписания движения пассажирских поездов. Уже с 28 июня пассажиры смогут воспользоваться новыми рейсами в Закарпатье и на черноморское побережье. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Продажа билетов на новые рейсы стартовала во вторник, 9 июня.

видео дня

Для жителей Днепра предусмотрены два дополнительных маршрута:

поезд №83/84 Днепр – Мукачево будет курсировать в формате ночного экспресса;

поезд №153/154 Днепр – Одесса будет осуществлять дневные рейсы в определенные даты.

Обновление летнего расписания

В компании отмечают, что в рамках подготовки к летнему сезону было добавлено 12 новых рейсов по всей стране. Также железнодорожники сократили время в пути для трех поездов, продлили четыре маршрута до горных станций и перевели восемь поездов с черездневного расписания на ежедневное курсирование.

Кроме того, поезда №137/138 Киев – Ивано-Франковск и №142/141 Чернигов – Ивано-Франковск теперь будут курсировать до станции Ясиня. В то же время маршрут №113/114 Харьков – Ужгород переведен на график движения через день вместо прежнего расписания по отдельным датам.

Укрзализныця отмечает, что количество подвижного состава не увеличивалось, а новый летний график удалось сформировать благодаря оптимизации и более эффективному использованию имеющихся вагонов.

У перевозчика также сообщили, что продажа билетов на новые направления будет открываться постепенно, а полный перечень рейсов станет доступен в мобильном приложении и на официальном сайте в течение ближайших двух суток.

Другие новости Днепропетровщины

Как писал Главред, жителей правобережной части Днепра и Новоалександровской территориальной общины предупредили о временном прекращении подачи воды из-за проведения ремонтных работ на магистральном водопроводе.

Кроме того, в Днепре в период с 8 по 11 июня с 08:00 до 18:00 будут проводиться плановые работы на электросетях. Об этом сообщили в Центральной энергетической компании (ЦЭК). Как отмечают энергетики, в связи с проведением технического обслуживания и ремонта оборудования возможны временные отключения электроснабжения в различных районах города.

Напомним, что во время массированной атаки на Днепр в ночь на 2 июня 2026 года погиб спасатель – это заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов, чтобы спасать людей.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред