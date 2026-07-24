Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по Киевщине

В Минобороны РФ признали, что 24 июля нанесли удар по Киевской области.

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В РФ нашли оправдание удару по Киевской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, kremlin.ru

Кратко:

В Минобороны РФ попытались оправдать удар по Киевской области

Там заявили, что причиной атаки стала якобы демонстрация ударных беспилотников

На мероприятии, по версии Москвы, присутствовали представители ВСУ

В Министерстве обороны страны-агрессора России обнародовали циничное заявление относительно воздушного удара по Киевской области 24 июля, в результате которого погибли 10 человек, а еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ведомства, ракетная атака была направлена на объект, где якобы проводилась демонстрация дронов.

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В частности, утверждается, что целью стала площадка, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые, по их версии, используются для атак на гражданские объекты в России.

В Минобороны РФ также заявили, что в момент удара в этом месте якобы находились ведущие разработчики и производители дронов, представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб, занимающихся планированием и нанесением ударов по российской территории.

Подробности удара по Киевской области

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

По его словам, в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак.

"В ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий, больших собраний, скоплений людей, потому что это вопрос безопасности. Украина находится в состоянии войны, и соблюдать эти требования нужно в любое время - днем или ночью, а мероприятия планировать в соответствии с требованиями безопасности", - подчеркнул он.

Игнат также добавил, что в ближайшие дни украинцам нужно максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь баллистика - это "очень быстро и опасно".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска днем 24 июля нанесли удар по полигону, где проходила выставка вооружения. Российский ракетный удар по Киевской области унес жизни 10 человек, еще около 100 человек получили ранения.

Утром 24 июля Киев и область оказались под массированным ракетным ударом. По столице были выпущены ракеты "Циркон" из Курской и Брянской областей.

Кроме того, в течение следующих 24 часов существует угроза того, что страна-агрессор Россия осуществит массированную атаку на Украину. Возможен комбинированный ракетный удар по Украине с одновременным применением около 100 ракет различных типов.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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