Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по Киевщине

Мария Николишин
24 июля 2026, 20:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Минобороны РФ признали, что 24 июля нанесли удар по Киевской области.
Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по Киевщине
В РФ нашли оправдание удару по Киевской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, kremlin.ru

Кратко:

  • В Минобороны РФ попытались оправдать удар по Киевской области
  • Там заявили, что причиной атаки стала якобы демонстрация ударных беспилотников
  • На мероприятии, по версии Москвы, присутствовали представители ВСУ

В Министерстве обороны страны-агрессора России обнародовали циничное заявление относительно воздушного удара по Киевской области 24 июля, в результате которого погибли 10 человек, а еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ведомства, ракетная атака была направлена на объект, где якобы проводилась демонстрация дронов.

видео дня

В частности, утверждается, что целью стала площадка, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые, по их версии, используются для атак на гражданские объекты в России.

В Минобороны РФ также заявили, что в момент удара в этом месте якобы находились ведущие разработчики и производители дронов, представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб, занимающихся планированием и нанесением ударов по российской территории.

Подробности удара по Киевской области

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

По его словам, в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак.

"В ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий, больших собраний, скоплений людей, потому что это вопрос безопасности. Украина находится в состоянии войны, и соблюдать эти требования нужно в любое время - днем или ночью, а мероприятия планировать в соответствии с требованиями безопасности", - подчеркнул он.

Игнат также добавил, что в ближайшие дни украинцам нужно максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь баллистика - это "очень быстро и опасно".

  • Последствия удара по выставке "Армада"
    Последствия удара по выставке "Армада" Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара по выставке "Армада"
    Последствия удара по выставке "Армада" Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара по выставке "Армада"
    Последствия удара по выставке "Армада" Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара по выставке "Армада"
    Последствия удара по выставке "Армада" Фото: ГСЧС Украины

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска днем 24 июля нанесли удар по полигону, где проходила выставка вооружения. Российский ракетный удар по Киевской области унес жизни 10 человек, еще около 100 человек получили ранения.

Утром 24 июля Киев и область оказались под массированным ракетным ударом. По столице были выпущены ракеты "Циркон" из Курской и Брянской областей.

Кроме того, в течение следующих 24 часов существует угроза того, что страна-агрессор Россия осуществит массированную атаку на Украину. Возможен комбинированный ракетный удар по Украине с одновременным применением около 100 ракет различных типов.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева Минобороны РФ Киевская область ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрела

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрела

21:40Украина
Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

20:55Политика
Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по Киевщине

Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по Киевщине

20:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Как убрать пыль под кроватью, не передвигая мебель — простой способ

Как убрать пыль под кроватью, не передвигая мебель — простой способ

Кого ждет судьбоносный август 2026: солнечное затмение всколыхнёт личную жизнь

Кого ждет судьбоносный август 2026: солнечное затмение всколыхнёт личную жизнь

Как сказать на украинском "снисходительность": большинство даже не догадывается

Как сказать на украинском "снисходительность": большинство даже не догадывается

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морского конька за 18 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морского конька за 18 с

Последние новости

21:55

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

21:40

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрелаВидео

21:37

Как почистить ковер за считанные минуты: благодаря одной хитрости он засияет как новый

21:16

Украину накроет мощная магнитная буря: что прогнозируют на выходные

20:55

Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с ПутинымВидео

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
20:32

Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по КиевщинеФото

19:57

О муравьях можно забыть: домашняя приманка действует быстро и без промахаВидео

19:54

Украина готовит дроны с дальностью полета до 10 000 км: Зеленский раскрыл сроки

19:36

Комары даже не рискнут залететь в дом: какое средство действует безотказноВидео

Реклама
19:32

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

19:31

Секрет сочных и сладких арбузов: чем обязательно нужно подкормить их в июле

19:10

Кремль пошел ва-банк: Россия хочет экономически задушить Украину - Денисенкомнение

19:06

Дорога к богатству и славе: какие даты рождения притягивают успех

18:54

ВСУ могут перейти в контратаку и улучшить позиции: Коваленко назвал направление

18:46

Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

18:42

Столовые приборы снова заблестят: домашняя смесь творит чудесаВидео

18:35

Зеленский перестраивает работу СНБО: Умеров и Клименко получат новые задачи

18:31

"Будет под нашим прицелом": эксперт анонсировал новую волну мощных ударов по РФ

18:27

Никакой не "утюг": как правильно назвать бытовой прибор на украинском

17:49

Известковый налет на лейке душа исчезнет за 10 минут: понадобится одно средствоВидео

Реклама
17:23

Драпатый против Сырского: в чем принципиальная разница стилей их командования

17:16

Тест на IQ: нужно найти дом с трещиной за 60 секунд

17:13

Неузнаваемый Джонни Депп появился перед фанатами — как он выглядит сейчасВидео

17:07

Супруги купили дом мечты и сразу пожалели: внутри ждали десятки змейВидео

16:57

Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ

16:48

Кремль пошел ва-банк, а США ищут новые идеи: о чем говорят за спиной Киева

16:47

Помидоры не будут портиться неделями: достаточно сделать одну простую вещь

16:43

Какие имена чаще всего давали детям в Украине в 2026 году: названы лидеры

16:37

Какую сумку выбрать к наряду: 5 простых правил от стилистаВидео

16:34

Терехов: Сначала мир, потом — выборы и политические дискуссии

16:25

Ни птенцов, ни Грицика с Одаркой: гнездо звездных аистов внезапно опустело

16:02

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

16:02

Что положить под кровать: 5 вещей, которые привлекают достаток

15:57

Начнут отклеиваться от стен сами: как быстро снять старые обои

15:53

Удар РФ по полигону на Киевщине: в Воздушных силах раскрыли подробности вражеской атаки

15:49

Календарь рыбака на август 2026: когда щука и лещ будут клевать лучше всегоВидео

15:24

"Бумажный" долг в 4,7 миллиарда: как отложенное правосудие разрушает экономику Украины

15:22

Мир невозможен без уступок: Маск удивил заявлением о войне в Украине

15:16

Ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака начинается непростой период

15:08

Странная деталь на древней статуе: касается путешествий во времени

Реклама
14:37

"Это 5-6 месяц": беременная Настя Каменских появилась в ЮрмалеВидео

14:36

Капсулы или порошок: эксперт объяснила, что лучше отстирывает пятна

14:18

Пережил блекауты, но погиб от российской ракеты: что будет с крокодилом ГенойФото

14:15

Предприниматели в слезах: в РФ массовая паника из-за ударов по складам Wildberries

14:09

Удар по выставке вооружений под Киевом: число жертв возросло, ранены 100 человекФото

14:04

200 баллов на НМТ: названы предметы, по которым абитуриенты чаще набирали максимум

13:59

"Артем Пивоваров станет отцом": блогер рассекретил беременность жены певца

13:32

С чего лучше начать уборку дома: ответ избавит от лишней работыВидео

13:32

Нужно ли переворачивать банки: какие консервы могут взорваться

13:05

Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине: названы сроки

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять