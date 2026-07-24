Нужно ли переворачивать банки: какие консервы могут взорваться

Нужно ли переворачивать банки после закрутки? Переворачивать банки следует только с определенными крышками, тогда как крышки типа "твист-офф" лучше не трогать.

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Нужно ли переворачивать банки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие банки можно переворачивать после закрутки

Почему крышки "твист-офф" не стоит переворачивать

Как избежать порчи домашних консервов

Во время летне-осеннего сезона заготовок многие автоматически переворачивают банки вверх дном сразу после закрутки. Однако эта привычная процедура подходит далеко не для всех типов крышек. Несоблюдение правил может привести к нарушению герметичности и порче консервации. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает УНИАН, переворачивать банку или оставлять её в обычном положении следует в зависимости от конструкции крышки и способа её герметизации.

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Зачем переворачивать банки с обычными металлическими крышками

Традиционно вверх дном ставят только банки, закрытые с помощью закаточного ключа. Для этого используют металлические крышки с резиновым уплотнителем.

Переворачивание таких банок имеет несколько важных преимуществ.

Снижение давления

Горячий воздух и пар внутри банки после закручивания создают значительное давление на крышку. Переворачивание помогает равномерно его распределить, что снижает риск деформации металла или смещения резинового уплотнителя.

Дополнительная стерилизация

Горячее содержимое - салат, варенье, компот или маринад - контактирует с внутренней поверхностью банки и крышкой, обеспечивая дополнительную стерилизацию.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Постепенное охлаждение

В перевернутом положении консервы остывают медленнее. Для этого банки накрывают тёплым одеялом или пледом на 12–24 часа (или до полного остывания), после чего возвращают в обычное положение и убирают на хранение.

Видео о том, как правильно стерилизовать банки, можно посмотреть здесь:

Почему банки с винтовыми крышками переворачивать нельзя

В последние годы всё большую популярность приобретают банки с винтовыми крышками типа "твист-офф". Они удобны тем, что не требуют закаточного ключа и легко закручиваются вручную.

Впрочем, переворачивать такие банки не рекомендуется. Причина заключается в особенностях конструкции крышки. На её внутренней поверхности имеется полимерное уплотнительное покрытие, которое при закручивании горячей банки обеспечивает герметичное прилегание. В процессе охлаждения внутри емкости естественным образом образуется вакуум - именно благодаря ему при открывании банки слышен характерный щелчок.

Если перевернуть банку с винтовой крышкой, горячее содержимое будет длительное время контактировать с уплотнительным слоем. Это может негативно повлиять на его свойства, а в отдельных случаях - нарушить герметичность. В результате возрастает риск порчи продукта при длительном хранении.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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