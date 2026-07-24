В космосе нашли двойника Земли: раскрыта пугающая правда о "голубой планете"

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- Экзопланета HD 189733b внешне напоминает Землю
- Планета находится примерно в 63 световых годах от Земли
Астрономы нашли во Вселенной экзопланету HD 189733b, которая внешне напоминает Землю благодаря насыщенному синему цвету.
Однако такой оттенок связан вовсе не с океанами, а с особенностями ее раскаленной атмосферы, пишет Space Daily.
Планета находится примерно в 63 световых годах от Земли и относится к классу горячих юпитеров - гигантских газовых миров, расположенных очень близко к своим звездам.
По данным исследователей, температура на ее дневной стороне превышает 1000 градусов Цельсия. В таких условиях в атмосфере могут образовываться мельчайшие силикатные частицы, рассеивающие синий свет. Предполагается, что из них формируются своеобразные "стеклянные дожди", а скорость ветра достигает более 8,5 тысячи километров в час.
Несмотря на сходство по цвету с Землей, HD 189733b совершенно непригодна для жизни. Это газовый гигант без твердой поверхности, а ее экстремальные условия делают существование живых организмов невозможным.
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Астрономы продолжают исследовать экзопланету LHS 3844b, которая находится примерно в 50 световых годах от Земли. Ее главная особенность заключается в том, что она всегда обращена к своей звезде одной стороной.
Из-за такого явления на одной половине планеты постоянно царит день, а другая навсегда остается во тьме. Это создает экстремальную разницу температур: освещенная сторона нагревается примерно до 1000 кельвинов, тогда как противоположная остается значительно холоднее.
Ранее учёные удивили версией о другой Вселенной. Большой взрыв соответствует отскоку от предыдущей фазы коллапса, а не абсолютному началу всего сущего.
Напомним, ранее Главред писал о том, что ученые удивили загадочным сигналом из космоса. Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.
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Об источнике: Space Daily
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