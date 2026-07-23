Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

Ключевые тезисы:
- Су-57 уничтожила российская ПВО "БАРС Москва"
- Операция готовилась с 17 июля
- Минобороны РФ объясняет потерю неисправностью
Сегодня, 23 июля, российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57 в Московской области. К этому привела спецоперация, в рамках которой удалось вмешаться в работу расчета противовоздушной обороны формирования "БАРС Москва". Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.
По данным сообщества, уничтожение самолета стало практическим результатом комплексной HUMINT- и CYBINT-операции, а сам расчет ПВО фактически превратили в инструмент против собственной авиации.
"В результате комплексного когнитивного воздействия и кибернетического вмешательства удалось повлиять на работу расчёта противовоздушной обороны формирования "БАРС Москва" и превратить российский контур ПВО в инструмент поражения собственной авиации", - отметили в InformNapalm.
Как готовилась операция
Подготовка к операции началась задолго до самого удара по Су-57. Еще 17 июля InformNapalm сообщал об анализе нового массива перехваченных у россиян материалов, среди которых были стримы с полигона, где готовили расчеты "БАРС Москва" для противодействия украинским дальнобойным дронам.
На основе этих данных аналитики подготовили записку для Сил обороны Украины, в которой систематизировали информацию о подготовке личного состава, программно-аппаратном комплексе, алгоритмах боевой работы формирования и выявленных уязвимостях системы. Полученную информацию использовали не только для наблюдения за противником - найденные подходы позволили повлиять на работу одного из расчетов "БАРС Москва" и применить созданную россиянами систему против российской же цели.
Реакция Москвы и предварительные расследования
Потерю новейшего истребителя российское Минобороны поспешило объяснить технической неисправностью, тогда как в российском Z-сообществе уже появились сообщения о саботаже в работе ПВО "БАРС Москва". Именно это расхождение в версиях и стало поводом для частичного раскрытия деталей операции.
Версия о технической неисправности Су-57 фигурирует в материалах InformNapalm не впервые. Еще в 2025 году в рамках совместной CYBINT-операции OKBMLeaks сообщество обнародовало секретные документы российского производителя компонентов систем этого самолета - материал был переведен на 13 языков мира и распространен в многочисленных публикациях зарубежных СМИ.
Россия создавала "БАРС Москва" для защиты столичного региона от украинских дальнобойных дронов. В итоге один из расчетов этой системы помог сбить с неба российский Су-57.
Россияне меняют роль истребителя Су-57 - комментарий эксперта
Россия пересматривает боевое назначение истребителя Су-57, превращая его из платформы для нанесения ударов и завоевания превосходства в воздухе в гибкое средство противовоздушной обороны. Об этом сообщил аналитик по вопросам обороны издания Army Recognition Теоман С. Никанчи.
В июне в сети появились снимки Су-57 с необычной конфигурацией внешнего вооружения. На самолетах были замечены пилоны и пусковые установки типа АКУ-АСП для ракет класса "воздух-воздух" серий Р-73/Р-74 и Р-77.
Су-57 изначально создавался под совершенно иную концепцию ведения боя. Никанчи напомнил, что самолет разрабатывался с расчетом на внутреннее размещение вооружения, малозаметную обтекаемость, внутренние отсеки для ракет, а также интегрированную авионику и датчики, призванные снизить радиолокационную заметность машины.
Новые фотографии противоречат этой логике. Наличие внешних подвесок, по словам аналитика, свидетельствует о том, что россияне сознательно жертвуют малозаметностью ради расширения боевых возможностей истребителя в конкретных сценариях.
Никанчи не исключает, что Су-57 пытаются приспособить к борьбе с беспилотниками, перехвату крылатых ракет и контролю воздушного пространства в оборонительном режиме. Особое внимание эксперт обращает на наличие ракет Р-73/Р-74 - именно они, по его мнению, указывают на вероятную роль самолета в качестве "охотника за дронами" и перехватчика крылатых ракет.
Аналитик описал, как может выглядеть боевое применение такого самолета в пределах российского воздушного пространства.
"Су-57, действующий в пределах российского воздушного пространства, может получать координаты от наземных радиолокационных станций и сетей управления ПВО, а затем использовать свой бортовой многоматричный АЭСА-радар Н036, электрооптический комплекс 101КС, средства инфракрасного поиска и слежения, а также подвесной датчик для завершения цикла "от датчика до стрелка"", - пишет эксперт.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские СМИ сообщали, что в Подмосковье во время полёта разбился военный самолёт Су-57. По предварительным данным, пилот катапультировался, инцидент зафиксировали в Одинцовском районе 23 июля.
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Об источнике: InformNapalm
InformNapalm - волонтерский проект, цель которого - информировать широкую аудиторию о российской агрессии против Украины. С целью информирования широкой зарубежной аудитории авторы проекта переводят материалы на десятки языков мира, в том числе на японский и китайский. Руководитель проекта - Роман Бурко, пресс-секретарь - Михаил Макарук, пишет Википедия.
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