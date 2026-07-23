Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

Гривня потеряла позиции лишь по отношению к двум валютам.

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Курс валют в Украине на 24 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в пятницу

Какая валюта подешевела

На пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость злотого и доллара выросла. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,81 грн/долл. Таким образом, украинская национальная валюта обвалилась на 4 копейки.

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Курс евро

В то же время по отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Официальный курс этой валюты 24 июля составит 51,05 грн/евро, что на 2 копейки меньше, чем в четверг (51,07 грн/евро).

Курс злотого

Польский злотый также неожиданно подорожал. На пятницу курс этой валюты установлен на уровне 11,80 грн/злотый, хотя днем ранее стоимость составляла 11,79 грн/злотый. Таким образом, гривня обвалилась на 1 копейку.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Может ли курс валют резко измениться

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что резких колебаний курса доллара и евро в ближайшую неделю не ожидается, а основные изменения будут происходить в пределах привычных суточных колебаний.

По его мнению, валютный рынок продолжит двигаться в сложившихся пределах. Базовый ориентир для доллара составит 44,5–45 гривен за доллар, а для евро - 50,5–52,5 гривен за евро.

"Пока пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, существенных оснований для резкого пересмотра курса евро в Украине также не будет", - добавил он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов говорил, что во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро - в пределах 52,5–53,5 грн/евро.

Финансист и экономист Сергей Фурса заявлял, что в 2027 или 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни. По его словам, необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию.

Кроме того, пока Национальный банк Украины пытается стабилизировать рынок валютными интервенциями, правительство уже просчитывает долгосрочные сценарии девальвации, согласно которым курс американской валюты в будущем может преодолеть отметку в 50 гривен.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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