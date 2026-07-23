В Кремле назвали новые условия прекращения войны: чего требует Путин

Кремль по-прежнему требует полной капитуляции Киева и отказывается от каких-либо территориальных уступок.

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Требования Кремля для завершения войны / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин требует полной капитуляции Украины

Россия хочет захватить всю Донецкую область до конца 2026 года

Минобороны РФ завышает данные об оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин на фоне провалов оккупационных войск на фронте вновь требует капитуляции Украины и отказывается от каких-либо территориальных уступок, которые могли бы стать частью мирного соглашения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что позиция Москвы остается неизменной, несмотря на отсутствие реальных результатов наступательных действий.

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"Кремль продолжает заявлять о приверженности России своим максималистским военным целям полной капитуляции Украины, пока российские войска не достигнут значительных оперативных успехов", - говорится в отчете.

Требования Кремля и планы в отношении Донецкой области

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что речь Путина от июня 2024 года с требованием полного вывода ВСУ с контролируемых Украиной территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и отказа Киева от вступления в НАТО до сих пор является основой для любых мирных переговоров.

Bloomberg со ссылкой на трех близких к Кремлю собеседников сообщает, что Москва не намерена возвращать какие-либо оккупированные территории в рамках мирного предложения. Путин якобы стремится к полному военному захвату оставшейся части Донецкой области и созданию "буферной зоны" вдоль приграничных районов Сумской и Харьковской областей, а к мирным переговорам Кремль вернется только после установления контроля над всей Донецкой областью.

В Кремле рассчитывают успеть до Нового года, однако аналитики института оценивают ситуацию иначе.

"Российские войска вряд ли достигнут этой цели до конца этого года, темпы их продвижения замедлились настолько, что ISW не готова оценить, смогут ли захватчики захватить всю Донецкую область в любой момент", - отмечается в отчете.

Завышенные данные об "успехах" на фронте

Реальные темпы продвижения российских войск существенно расходятся с официальными заявлениями Минобороны РФ. Ведомство подхватило данные одного из пропагандистских Telegram-каналов о том, что оккупанты якобы захватили 2226 кв. км украинской территории за первые шесть месяцев 2026 года.

Аналитики ISW приводят другие цифры: с начала года захватчики полностью установили контроль лишь над 81,1 кв. км территории, в значительной степени благодаря успешному контрнаступлению ВСУ весной и летом. Еще примерно 626,85 кв. км, по оценкам аналитиков, солдаты РФ лишь пересекли, не закрепившись там полностью.

"Российские войска не контролируют территорию, на которую они лишь проникли. Чиновники России продолжают преувеличивать успехи своих оккупационных войск на поле боя, чтобы создать ложную реальность, которая, по-видимому, формирует понимание Путиным ситуации и побуждает его упорно отказываться от компромиссов в отношении своих требований", - подытожили в ISW.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Кремль готовит масштабный сценарий войны

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит новую волну мобилизации. В рамках кампании планируется привлечь в армию и на войну против Украины от 500 тысяч человек уже этой осенью.

По его словам, ближайшие месяцы станут испытанием не только для военных, но и для стойкости всей страны.

"У нас будет очень насыщенная осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие средства", - предупредил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что окружение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина посылает сигналы Украине и осознает ответственность главы Кремля за продолжение войны.

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает последний сценарий, способный изменить ход войны против Украины, - и речь идет не о ядерном, а о биологическом ударе.

В то же время президент США Дональд Трамп надеется, что война в Украине завершится до конца его пребывания в Белом доме.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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