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У Путина направили Украине сигнал по поводу войны - что известно

Юрий Берендий
22 июля 2026, 21:33
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Президент заявил, что обстановка вокруг Кремля становится всё более напряжённой из-за потерь на фронте и ударов с большого расстояния.
У Путина направили Украине сигнал по поводу войны — что известно
Зеленский заявил, что окружение диктатора посылает сигнал о войне / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Окружение Путина посылает сигналы Украине и миру
  • Зеленский провел переговоры с Виткоффом и Кушнером
  • Украина обсудила с НАТО поставки "Пatriot"

Окружение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина посылает сигналы Украине и осознает ответственность главы Кремля за продолжение войны. Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

"Только он (Путин, - ред.) является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, подает нам сигналы, подает сигналы нашим партнерам", - заявил Зеленский.

видео дня

По его словам, ситуация на фронте, далекобойные санкции и мидлстрайки формируют вокруг Путина новую, все более токсичную атмосферу. Президент добавил, что и российское общество постепенно начинает ощущать эту напряженность, а для завершения войны нужны конкретные решения.

"Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина давно к этому готова, сейчас мы делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", - подчеркнул Зеленский.

Параллельно с событиями на фронте Киев продолжает активные переговоры с западными партнерами. В понедельник Зеленский провел совместную беседу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, главой ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Сергеем Кислицей при участии представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Дипломатический трек, дипломатический процесс для нас продолжается каждый день. Мы не останавливаемся в попытках остановить эту войну, главное - чтобы россияне действительно были готовы к прекращению войны", - сказал Зеленский.

В Киеве также состоялась встреча с послом США при НАТО Мэтью Витакером и командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Баззардом. Стороны обсудили поставки систем Patriot и ракет для противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что дефицит ракет для борьбы с баллистическими ракетами, с которым Украина сталкивается в последние месяцы, является критическим, и партнеры должны действовать оперативнее - речь шла о лицензиях и увеличении поставок.

"Я прошу: нужно быстрее и нужно больше, если честно", - подчеркнул президент.

Отдельно стороны обсудили Drone Deal с США, который в настоящее время прорабатывают украинские команды. По словам Зеленского, это соглашение выведет сотрудничество с Вашингтоном на новый уровень.

Когда может открыться окно для переговоров - комментарий политолога

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Украина продолжает искать возможности для переговоров со страной-агрессором Россией через международные дипломатические каналы и посредников, постепенно расширяя соответствующие контакты.

В то же время, по его словам, решающее влияние на переговорные позиции Украины оказывают именно успехи Сил обороны на поле боя, поскольку они меняют баланс в отношениях с Россией.

Эксперт также отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам, Украине, вероятно, придется ждать следующего благоприятного момента, который может наступить только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

По мнению Чаленко, ещё одно потенциальное окно возможностей может открыться осенью, когда Дональд Трамп, вероятно, более активно включится в украинский вопрос в преддверии выборов в Конгресс США.

"Если этого не произойдет, то нас ждет переход к очень сложной зиме, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", - отметил Чаленко в эфире "Эспрессо".

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил европейские страны в попытке сорвать договоренности между Россией и США по Украине. Он также акцентировал внимание на влиянии этих действий на позицию Вашингтона и пытается объяснить их роль в процессе переговоров. Лавров утверждал, что действия ВСУ в Азовском море являются "чистым терроризмом", и напомнил об условиях, озвученных Путиным в июне 2024 года.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил частичный мораторий на удары по энергетическим объектам и в акватории Черного моря в качестве промежуточного шага к прекращению боевых действий. Он подчеркнул приоритет полного прекращения войны и возможность временных ограничений в нескольких критически важных сферах. По информации сторон, Киев подтвердил готовность президента Владимира Зеленского к встрече с Путиным в Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о проведении без его ведома неофициальной встречи в Баку, посвященной поиску путей прекращения войны в Украине. По его данным, на этой встрече обсуждались вопросы урегулирования войны, и в ней принимали участие бывшие немецкие и российские чиновники. Согласно обнародованным данным, встреча состоялась 12–14 июля, и среди участников упоминались Рональд Пофалла, Маттиас Платцек, Валерий Фадеев и Виктор Зубков.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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