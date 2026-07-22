Рыбак поймал огромного "монстра" с тремя хвостами: где это произошло

Мужчина выловил гигантскую треххвостую рыбу весом 17 килограммов. Улов вошел в число крупнейших в истории штата и удивил своими размерами.

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Рыбак поймал гигантскую треххвостую рыбу / Коллаж Главред, фото: Facebook

Вы узнаете:

Как удалось поймать треххвостую рыбу длиной почти метр

Где рыбаку удалось поймать редчайший трофей среди треххвостых рыб

Что скрывается за загадочным ростом гигантских рыб в заливе

Рекордный улов у берегов Луизианы вновь привлек внимание ученых. Огромные треххвостые рыбы регулярно попадаются в Мексиканском заливе, однако специалисты до сих пор не знают, почему именно здесь вырастают настоящие гиганты.

Рыбак Райан Стогнер из штата Луизиана (США) поймал одну из крупнейших треххвостых рыб (tripletail), когда-либо зарегистрированных в своем регионе. Как сообщает Outdoor Life, трофей длиной 96 сантиметров и весом около 17 килограммов считается четвертым по величине экземпляром этого вида, пойманным в истории штата.

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Борьба с гигантом

Стогнер отправился на рыбалку вместе с другом Джейкобом Мэем и капитаном Кайлом Лэндри. После нескольких безуспешных остановок у нефтяных платформ в Мексиканском заливе они нашли место, где держались крупные треххвостые рыбы.

Длинна улова составила 96 сантиметров, а вес около 17 килограммов / Фото: Facebook

Сначала рыбаку удалось поймать экземпляр весом около 11 килограммов на живую креветку с поплавком. Однако вскоре последовала еще одна поклевка, которая оказалась значительно сильнее. Во время борьбы рыба пыталась уйти под конструкцию нефтяной платформы, где могла оборвать снасть, но американцу удалось удержать ее и вывести к лодке. После этого капитан успешно поднял гигантскую рыбу в подсак.

Место для ловли гигантов

Побережье Мексиканского залива (от Луизианы до Алабамы) давно известно рекордными уловами треххвостой рыбы. Недавно на ежегодном турнире по глубоководной рыбалке в Алабаме победитель представил экземпляр весом почти 15,7 килограмма, а еще две заявленные рыбы весили более 14 и почти 13 килограммов.

Побережье Мексиканского залива давно известно рекордными уловами / Фото: Facebook

При этом мировой рекорд Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA), установленный в Южной Африке в 1989 году, составляет более 19 килограммов. Всего в официальном реестре насчитывается лишь несколько треххвостых рыб тяжелее 13,6 килограмма.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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