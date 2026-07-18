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Рыба с человеческими зубами держит в страхе курорт: что грозит туристам

Константин Пономарев
18 июля 2026, 15:22
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Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха. Рыба снижает уловы и приносит крупные убытки.
Морской "монстр" портит рыболовные сети и наносит серьезный ущерб местным рыбакам
Морской "монстр" портит рыболовные сети и наносит серьезный ущерб местным рыбакам / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, InTime News

Вы узнаете:

  • Почему опасную рыбу начали массово вылавливать
  • Как инвазивный вид оставляет рыбаков без значительной части доходов
  • Почему власти призвали туристов сохранять спокойствие несмотря на угрозу

В прибрежных водах греческого острова Крит стремительно распространяется жабовидная рыба, которая является одним из самых опасных инвазивных видов в Средиземном море.

Морской "монстр" портит рыболовные сети, наносит серьезный ущерб местным рыбакам и вызывает обеспокоенность специалистов, хотя ученые призывают не поддаваться панике из-за вирусных роликов в соцсетях. Об этом пишет Daily Star.

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Рыба наносит многомиллионный ущерб

Жабовидная рыба (Lagocephalus sceleratus) изначально обитала в Индийском и Тихом океанах, однако за последние годы значительно распространилась в Средиземном море. Особенно заметной проблема стала у берегов Крита, который является одним из самых популярных туристических островов Греции.

По словам местных рыбаков, рыба с необычайно мощными челюстями и зубами похожими на человеческие разрывает сети, уничтожает улов и приводит к серьезным финансовым потерям. Некоторые промысловики сообщают, что ежегодно теряют до 30% доходов, а ремонт поврежденных снастей обходится судам примерно в 20 тысяч евро.

"Ситуация дошла до того, что мы можем выйти на рыбалку в один день, а следующие три дня потратить на починку сетей", - отметил рыбак Георгиос Кириакак.

Почему рыба считается опасной

Жабовидная рыба относится к семейству иглобрюхих и содержит сильный токсин. Морские биологи предупреждают, что к ней не рекомендуется прикасаться даже в защитных перчатках.

Жабовидная рыба относится к семейству иглобрюхих
Жабовидная рыба относится к семейству иглобрюхих / Фото: Shutterstock

По данным специалистов, яд способен представлять серьезную опасность для человека, а сама рыба обладает очень крепкими зубами, позволяющими легко перекусывать рыболовные снасти и твердые морские организмы.

В то же время эксперты подчеркивают, что распространяемые в интернете видеоролики, где рыба якобы прогрызает деревянные предметы или металлические банки, зачастую являются фейками, созданными с использованием искусственного интеллекта.

Власти начали платить за вылов

Из-за быстрого распространения инвазивного вида власти Греции ввели программу поддержки рыбаков. За вылов жабовидной рыбы предусмотрено вознаграждение (до 5,33 евро за каждый килограмм улова).

Такие меры направлены на сокращение численности опасного вида и уменьшение ущерба для рыбной отрасли и экосистемы Средиземного моря.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что украинец поймал речного монстра. Огромный сом весом 41 килограмм стал одним из самых ярких уловов сезона. Рыба длиной 180 см едва поместилась на дне надувной лодки.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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