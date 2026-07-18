Отставка Федорова потрясла Украину: что раскрылось после увольнения

После увольнения Михаила Федорова вспыхнули протесты. Стали известны детали конфликта, который предшествовал громкой отставке министра.

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Громкая отставка Михаила Федорова / Коллаж Главред, фото: Михайло Федоров/Telegram, Shutterstock

Вы узнаете:

Из-за чего вспыхнул конфликт в руководстве Украины

Почему беспилотники оказались в центре скандала

Что произошло после увольнения министра

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала широкий общественный резонанс и споры о причинах подобного кадрового решения.

По данным The New York Times, ключевым фактором стал конфликт вокруг приоритетов вооружения украинской армии, где столкнулись две противоположные стратегии ведения войны.

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Конфликт из-за беспилотников

35-летний Михаил Федоров считался одним из главных сторонников масштабного внедрения беспилотников в украинской армии. При нем закупки дронов значительно выросли, а беспилотные технологии стали одним из символов модернизации вооруженных сил.

Однако такой курс вызвал серьезные разногласия с военным руководством. По информации источников, начальник Генерального штаба Александр Сырский настаивал, что в условиях интенсивных боев артиллерийские боеприпасы остаются незаменимыми, несмотря на успехи беспилотников.

"Проблема, приведшая к отставке господина Федорова, заключается в популярности дронов", - заявил оппозиционный депутат Николай Давыдюк, комментируя причины конфликта.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

По его словам, Федоров стал слишком заметной политической фигурой благодаря программе развития беспилотников.

Что стало причиной скандала

Согласно публикациям, наиболее острый спор разгорелся после того, как министерство обороны под руководством Федорова пересмотрело подход к закупкам артиллерийских боеприпасов, отдавая приоритет развитию беспилотных систем.

Сам Федоров заявил, что благодаря изменениям удалось сэкономить около 100 миллионов долларов. При этом он отрицал полный отказ от артиллерии, подчеркивая, что закупки отдельных типов боеприпасов должны были продолжиться.

Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины / Фото: New York Times

В то же время представители оборонной отрасли утверждали, что подрядчики получили уведомления о прекращении закупок ряда артиллерийских снарядов, что вызвало серьезную обеспокоенность среди военных.

"Нас якобы обвиняли в крайне ненадлежащем поведении как государства, поскольку мы нарушали бизнес-стратегию компании", - заявил бывший министр, комментируя претензии в свой адрес.

Политический аспект отставки

Ряд политологов считает, что кадровое решение могло иметь не только военное, но и политическое значение.

Федоров приобрел широкую известность благодаря продвижению цифровых технологий и развитию программы беспилотников, что сделало его одной из самых узнаваемых фигур в украинской власти.

Николай Давыдюк также заявил, что бывший министр стал "проблемой и опасностью" для Владимира Зеленского, поскольку продвигал исключительно технологическую модернизацию армии, которая пользовалась широкой поддержкой общества, но вызывала сопротивление части военного руководства.

Владимир Зеленский / Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Западное СМИ также обратило внимание, что ранее Владимир Зеленский уже проводил масштабные кадровые перестановки среди высокопоставленных военных и чиновников, включая бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.

После увольнения начались протесты

После объявления об отставке в Киеве и ряде других городов прошли акции в поддержку Михаила Федорова. Участники митингов требовали вернуть его на должность, считая, что именно развитие беспилотных технологий стало одним из ключевых факторов успехов Украины на отдельных направлениях.

Одновременно в окружении президента заявили, что для Федорова рассматриваются другие варианты работы в государственном секторе, поэтому его дальнейшая политическая карьера может получить продолжение.

Отставка правительства - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля Верховная Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством, а также отметив направления, где реформы еще не завершены.

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.

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