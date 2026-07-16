Рада назначила нового премьер-министра Украины - кто он

"За" проголосовали 289 народных депутатов, против - 1.

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ВРУ проголосовала за кандидатуру Корецкого на должность премьера / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Карьера Корецкого в бизнесе

Достижения и работа в госсекторе

Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, против - 1. Об этом сообщает телеканал Рада.

Главред рассказывает о биографии и карьере Сергея Корецкого.

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Сергей Корецкий - украинский топ-менеджер и управленец, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Известен как экс-руководитель сети АЗС WOG и человек, который вывел государственную компанию "Укрнафта" из многолетних убытков в статус одного из самых прибыльных предприятий страны.

Корецкий родился 14 марта 1978 года в городе Луцк Волынской области.

Имеет несколько высших образований: окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Экономика предприятия".

Получил диплом по специальности "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

В 2019 году завершил программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Карьера в бизнесе

Группа "Континуум" (1997-2018). Начал карьеру в конце 1990-х годов с аналитического подразделения. Построил масштабную карьеру, пройдя путь от рядового сотрудника до генерального директора управляющей компании группы.

WOG (2013-2018). Возглавлял одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине, способствуя её активному развитию и модернизации.

Idealist Coffee (2018-2021). Основал собственный кофейный бренд и сеть кофеен Idealist.

Centurion Group SA (2019-2022). Был соучредителем и председателем правления швейцарской энерготрейдинговой компании.

Достижения и работа в госсекторе

Антикризисное управление "Укрнафтой". Осенью 2022 года, после перехода компании под контроль государства, возглавил "Укрнафту" и "Укртатнафту". За короткий срок он провел масштабную оптимизацию, сократил посредников, искоренил коррупционные схемы и сделал предприятия сверхприбыльными.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины". В 2025 году выиграл открытый международный конкурс и возглавил крупнейшую государственную энергетическую компанию.

Частная жизнь

Сергей Корецкий женат на Ирине Корецкой и имеет взрослую дочь Ульяну Климюк. Семья принимает активное участие в бизнесе: супруга управляет сетью кофеен Idealist Coffee и компанией "Фортекс Энерджи", а дочь является бенефициаркой ряда предприятий. Подробности своей частной жизни руководитель "Нафтогаза" публично не афиширует.

Перестановки в правительстве - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительство. Отдельно Зеленский анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром". Такую возможность сейчас обсуждают в украинских властях, сообщают источники 24 Канала среди народных депутатов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что окончательное кадровое решение в отношении министров еще не принято. По его словам, он еще не решил судьбу Федорова и проведет переговоры с военным руководством.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке в Раду. Впоследствии, уже 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Юлией Свириденко.

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