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Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

Юрий Берендий
15 июля 2026, 20:20обновлено 15 июля, 21:10
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Президент определился с новым кандидатом на должность главы Министерства обороны.
Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны
Зеленский не выдвинет кандидатуру Федорова на пост министра обороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Клименко вместо Федорова возглавит Минобороны
  • Причина - конфликт Федорова с Сырским

Президент Владимир Зеленский предложит Игоря Клименко на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Об этом "Суспильному" рассказали народные депутаты фракции "Слуга народа" после встречи с главой государства на заседании фракции.

Об остальных перестановках в Кабмине написала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, фракция "Слуга народа", в своем Telegram-канале.

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Кто и куда переходит в правительстве

По её данным, изменения коснутся как минимум десяти должностей.

Всеволод Ченцов станет вице-премьером по вопросам евроинтеграции, Виталий Ким возглавит Министерство по делам ветеранов, а Денис Маслов - Министерство юстиции.

Василевская-Смаглюк перечислила и другие назначения:

  • Виталий Безгин - министр общин и территорий,
  • Николай Калашник - министр инфраструктуры и восстановления,
  • Иван Выгивский - министр внутренних дел.

Соболев, по её словам, покидает Минэкономики и переходит на работу в Офис президента, а на его место придет Александр Кравченко.

Минагро возглавит Тарас Высоцкий, Минобразования - Андрей Бутенко. Кандидатура на пост посла в США пока не определена, так же как и новый глава СБУ.

Как фракция отреагировала на встречу с президентом

Об атмосфере во время встречи рассказал народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, встреча прошла спокойно, без острых вопросов к президенту.

По его словам, Зеленский признался, что не может выбрать между главнокомандующим Александром Сырским и Михаилом Федоровым, и добавил, что последний провалил реформу территориальных центров комплектования.

Железняк также привел собственный список министров, которые не потеряют свои посты:

  • первым вице-премьером, министром энергетики останется Денис Шмыгаль,
  • вице-премьером по вопросам культуры - Татьяна Бережная,
  • министром финансов - Сергей Марченко,
  • Минздрав возглавит Виктор Ляшко,
  • Министерство спорта - Матвей Бедный,
  • МИД - Андрей Сибига.

Отдельно Железняк отметил, что "мегаминистерство ресурсов" планируют разделить на два ведомства - Министерство экономики и экологии во главе с Александром Кравченко и Министерство аграрной политики, которое возглавит Тарас Высоцкий.

Министерство восстановления также разделят: Минрегион возглавит Виталий Безгин, а Министерство инфраструктуры - Николай Калашник (который до этого возглавлял Киевскую ОГА). Кулеба, по этим данным, покидает правительство.

Главой Минцифры станет Оксана Ферчук.

Почему Федоров не может продолжить работу в Минобороны

Как сообщило РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа", причиной решения Зеленского относительно должности министра обороны стало различное видение Федорова и главнокомандующего Сырского относительно хода войны.

"Президент сказал, что Федоров и министерство осуществляли закупки по собственному усмотрению, а не так, как этого просили Генштаб и военные. Это, в частности, касалось, например, закупок артиллерийских снарядов", - пояснил собеседник.

По словам источников УП, во время встречи с фракцией Зеленский признал, что ситуация фактически зашла в тупик.

"Он (президент - ред.) сказал, что по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского (главнокомандующего ВСУ - ред.), но он сейчас этого сделать не может", - рассказал УП один из участников встречи.

Источники во фракции добавляют, что сам Федоров команду президента не покидает. Его дальнейшую роль обещают прояснить в ближайшее время: "но что он будет делать дальше - станет больше известно на следующей неделе", - передали собеседники издания.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Перестановки в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Юлия Свириденко подала в отставку с поста премьер-министра. Заявление об отставке было направлено в парламент 13 июля.

Уже 14 июля Рада отправила правительство в отставку 258 голосами. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Денис Шмыгаль.

Ранее также сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что окончательное кадровое решение в отношении министров еще не принято. По его словам, он еще не решил судьбу Федорова и проведет переговоры с военным руководством.

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О персоне: Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк - украинская журналистка, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 96), пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения организовала штаб по выдаче людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Димерской, Бородянской и Иванковской общин Киевской области, совместно с UNICEF UKRAINE восстановила 10 укрытий в школах и детских садах деоккупированной Киевской области, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

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