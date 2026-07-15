Запреты 16 июля: почему в этот день не стоит просить денег у начальника

Читайте в материале:
- Чего нельзя делать 16 июля по народным приметам
- Какие дела считаются благоприятными в этот день
- О чём свидетельствуют пчёлы, ласточки и лягушки
16 июля в народном календаре известно как день Финогея. В это время верующие чтят память святого мученика Афиногена. С этим днем связано немало народных примет, а также запретов, которых старались придерживаться наши предки, чтобы сохранить благополучие в семье. Главред расскажет об этом подробнее.
Чего нельзя делать 16 июля
Согласно народным поверьям, в этот день существует несколько строгих запретов. В частности, сегодня не рекомендуется:
Пользоваться острыми инструментами.
Наши предки старались не брать в руки топоры, пилы и другие опасные орудия труда, чтобы избежать травм и неприятностей.
Мыть пол в доме.
Верили, что вместе с грязной водой из дома можно нечаянно "вымыть" финансовый успех, счастье и семейный уют.
Обсуждать с руководством повышение.
Этот день считается неблагоприятным для разговоров о карьерном росте или повышении зарплаты. По приметам, такие просьбы сегодня не принесут желаемого результата.
Что можно делать в этот день
Этот день рекомендуется провести спокойно, без лишней суеты. Лучше всего посвятить это время следующим делам:
Отдых в кругу семьи.
Благоприятное время, чтобы побыть дома, пообщаться с близкими и обсудить семейные планы.
Создание домашнего уюта.
Можно заняться лёгкими и приятными домашними делами, не требующими тяжёлого труда или использования острых предметов.
Народные приметы о погоде 16 июля
Многие приметы этого дня помогали людям предсказать погоду на ближайшее время:
- Если пчелы вылетают из ульев и активно летают с самого утра - день будет тёплым и солнечным.
- Если ласточки летают низко над землей - стоит ожидать скорого дождя.
- Если лягушки начинают громко квакать вечером - это предвещает смену погоды и возможные осадки.
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Что следует учитывать читателю
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