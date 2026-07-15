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Запреты 16 июля: почему в этот день не стоит просить денег у начальника

Марина Иваненко
15 июля 2026, 15:24
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То, что нельзя делать 16 июля, связано с древними поверьями. Что нельзя делать в день Финогея, чтобы не навлечь на себя неудачу и сохранить благосостояние.
Приметы 16 июля
Приметы 16 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Чего нельзя делать 16 июля по народным приметам
  • Какие дела считаются благоприятными в этот день
  • О чём свидетельствуют пчёлы, ласточки и лягушки

16 июля в народном календаре известно как день Финогея. В это время верующие чтят память святого мученика Афиногена. С этим днем связано немало народных примет, а также запретов, которых старались придерживаться наши предки, чтобы сохранить благополучие в семье. Главред расскажет об этом подробнее.

Чего нельзя делать 16 июля

Согласно народным поверьям, в этот день существует несколько строгих запретов. В частности, сегодня не рекомендуется:

видео дня

Пользоваться острыми инструментами.

Наши предки старались не брать в руки топоры, пилы и другие опасные орудия труда, чтобы избежать травм и неприятностей.

Мыть пол в доме.

Верили, что вместе с грязной водой из дома можно нечаянно "вымыть" финансовый успех, счастье и семейный уют.

Обсуждать с руководством повышение.

Этот день считается неблагоприятным для разговоров о карьерном росте или повышении зарплаты. По приметам, такие просьбы сегодня не принесут желаемого результата.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что можно делать в этот день

Этот день рекомендуется провести спокойно, без лишней суеты. Лучше всего посвятить это время следующим делам:

Отдых в кругу семьи.

Благоприятное время, чтобы побыть дома, пообщаться с близкими и обсудить семейные планы.

Создание домашнего уюта.

Можно заняться лёгкими и приятными домашними делами, не требующими тяжёлого труда или использования острых предметов.

Народные приметы о погоде 16 июля

Многие приметы этого дня помогали людям предсказать погоду на ближайшее время:

  • Если пчелы вылетают из ульев и активно летают с самого утра - день будет тёплым и солнечным.
  • Если ласточки летают низко над землей - стоит ожидать скорого дождя.
  • Если лягушки начинают громко квакать вечером - это предвещает смену погоды и возможные осадки.

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