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Гаага или пышные похороны: какой финал ждет Путина

Анна Ярославская
15 июля 2026, 12:14
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Судьба российского диктатора Владимира Путина может решиться внутри Кремля - его могут устранить свои же.
Путин, Кремль
Кремль может избавиться от Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

О чем сказал Александр Сотник:

  • Вероятность ликвидации Путина составляет 70%
  • Элиты РФ могут переложить вину за войну на главу Кремля
  • Выдача Путина Гааге маловероятна

Окружение российского диктатора Владимира Путина с высокой вероятностью может пойти на его физическое устранение, чтобы сохранить собственные позиции после смены власти. Такое мнение в интервью Главреду высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

По его словам, российская политическая система представляет собой закрытую группу людей с криминальной логикой принятия решений.

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"Эти ребята – это все-таки банда. И их криминальная ментальность будет склонять чашу весов к физической ликвидации. Впрочем, может перевесить и другая чаша весов, если они решат, что живой Путин в Гааге для них выгоднее", - предположил Сотник.

Наиболее вероятным сценарием он считает именно физическую ликвидацию главы Кремля.

"Я бы оценил вероятность так - 30 на 70, где с вероятностью 70% Путина ликвидируют физически", - заявил Сотник.

Он считает, что скрыться, как это происходило с некоторыми диктаторами прошлого, Путину не удастся.

По мнению журналиста, современные технологии делают невозможным исчезновение человека без следа, а наличие биоматериалов позволяет идентифицировать личность даже при существовании двойников.

Сотник предположил, что после смерти Путина ответственность за войну российские элиты могут попытаться полностью возложить на него, представив конфликт как исключительно "войну Путина".

"Скрыться у Путина не получится. Либо он станет "тушкой", и его ждут пышные похороны, а затем на эту могилу будет свалено все дерьмо – мол, это была "война Путина", во всем виноват только он. Ставлю на такой сценарий 70%: скорее всего, Путина ликвидируют физически", - предположил он.

При этом эксперт допускает и альтернативный сценарий. В этом случае окружение может попытаться использовать Путина как инструмент для переговоров с Западом, рассчитывая получить для себя более мягкие условия в обмен на его выдачу или участие в судебном процессе.

Впрочем, этот вариант, по мнению Сотника, значительно менее вероятен, чем физическое устранение российского лидера.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о том, каким образом окружение Путина может его устранить:

Как будут убирать Путина - прогнозы

Как писал Главред, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что украинские спецслужбы располагают информацией о местонахождении Путина. Его ликвидации мешает отсутствие политической целесообразности, ведь уничтожение лично Путина на данном этапе ничего принципиально не изменит.

При этом Ягун убежден в том, что остатки "российской империи" нужно развалить как единое государственное образование.

Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко считает, что Путин оказался в ситуации, когда становится проблемой не только для Запада, но и для собственного окружения. При этом внутри Кремля уже запущены процессы, которые со временем могут ускориться, хотя предпосылок для немедленного смещения главы РФ пока нет.

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова считает, что "ликвидировать Путина проще всего тем, кто его охраняет".

"Сегодня это Мишустин, и он вполне мог бы устроить многих в качестве технического переходного исполняющего обязанности президента и выполнять роль временного руководителя на переходный период. В частности, он вполне мог бы стать тем, кто подпишет определенное соглашение о перемирии", - заявила Курносова.

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О персоне: Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Последовательно выступает с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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