Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

Владимир Зеленский в интервью французскому СМИ назвал основные условия для перемирия.

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Что станет первым этапом завершения войны и какова сейчас главная цель Путина / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Возможно ли перемирие между Украиной и Россией в этом году

Каким должен быть первый шаг к завершению войны

Какую ставку сделала Украина в войне

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Киев уже не считает танки главным приоритетом в войне, а делает ставку на развитие собственного производства дронов, ракет и создание мощной системы противоракетной обороны. Также глава государства подчеркнул, что первым шагом к завершению войны должно стать реальное перемирие, но Россия пока не демонстрирует готовности его соблюдать.

Главред выяснил, что заявил Зеленский о войне, перемирии и противоракетной обороне.

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Возможно ли перемирие между Украиной и Россией в этом году - каким должен быть первый шаг к завершению войны

Президент заявил, что Украина заинтересована в завершении войны, а самым реалистичным первым этапом он считает достижение полного прекращения огня. В то же время он признал, что реализовать это чрезвычайно сложно из-за большого количества международных игроков, влияющих на ход переговоров.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов работать над достижением перемирия, однако ключевая проблема заключается в нежелании России выполнять собственные заявления о мире.

"Нам нужно, чтобы война закончилась. Первым шагом может стать перемирие. Это вполне возможно. Но это очень сложно, потому что задействовано много сторон. Нам нужно перемирие, но есть сторона - Россия, которая этого не хочет", - сказал Зеленский.

Президент также пояснил, что даже после достижения прекращения огня его еще необходимо будет удержать, ведь настоящий мир возможен только при наличии действенных гарантий безопасности.

"Перемирие - это не просто слова. Это очень конкретный шаг. Если его удастся достичь, его нужно сохранить, а затем превратить в настоящий мир, построенный на гарантиях безопасности", - подчеркнул глава государства.

Почему Путин не может остановить войну против Украины

Президент заявил, что российский лидер Владимир Путин продолжает лгать о своих намерениях, ведь ему необходимо продемонстрировать собственному обществу хотя бы какую-то "победу". По мнению Зеленского, Кремль уже осознал, что полностью оккупировать Украину не сможет, однако не готов признать это публично.

Глава государства отметил, что российское руководство само создало атмосферу радикализации внутри страны, поэтому теперь вынуждено искать новые военные цели. Он предупредил, что именно это делает Путина еще опаснее.

"Путин лжет, когда говорит об этой войне и о перемирии, потому что ему нужна победа. Для него победа - это оккупация Украины. Но он уже понял, что не может этого сделать", - заявил Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Президент также выразил убеждение, что в случае неудачи в Украине Кремль может попытаться начать новую агрессию против других государств, чтобы сохранить образ силы внутри России.

"Он может сказать, что достиг своих целей, заморозить линию фронта, а затем попытаться оккупировать другое место, других людей и снова убивать. Именно поэтому мы должны прежде всего добиться перемирия", - подчеркнул глава государства.

Президент оценил ситуацию на фронте и объяснил, почему Россия утратила инициативу

В ходе беседы Зеленский отметил, что Россия продолжает массированные удары по украинским городам, в частности регулярно атакует Киев баллистическими ракетами. В то же время, по его словам, несмотря на отдельные продвижения оккупантов на отдельных направлениях, стратегическая ситуация уже не такая, как раньше.

Президент рассказал, что накануне подробно анализировал ситуацию вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, российские войска смогли продвинуться лишь медленно, после чего украинские силы стабилизировали ситуацию, хотя и ценой значительных потерь и тяжелых боев.

Александр Сырский / Главред - инфографика

"Они знают, что делают, они утратили инициативу на поле боя. Они не проиграли войну, но утратили инициативу. Они потеряли 150 тысяч человек на участке длиной 50 километров. Вот что такое настоящая война. Эти удары, эти баллистические ракеты, которые использует Путин, - это для того, чтобы продемонстрировать, что он ведет свою войну", - заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина заплатила очень высокую цену за возможность сдержать российское наступление. Он назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире, однако признал, что она воюет в чрезвычайно сложных условиях постоянного дефицита ресурсов.

"Сейчас у нас одна из сильнейших армий в мире, но она сталкивается с самыми тяжелыми условиями. Нам нужны бронированные машины, дроны, танки, артиллерия, средства РЭБ, радары. Все это - пропитание для обороны", - отметил президент.

Зеленский объяснил, почему танки перестали быть главным приоритетом Украины

Президент подчеркнул, что в начале полномасштабной войны Украина была вынуждена буквально бороться за каждый танк, бронетехнику и артиллерийские системы от партнеров. По его словам, тогда страна остро нуждалась в любом тяжелом вооружении, однако за годы войны ситуация существенно изменилась, а украинская оборонная стратегия эволюционировала в соответствии с новыми вызовами.

"Мы боролись за то, чтобы получить "Абрамсы", множество различных танков из Германии, США, Франции. Мы боролись за них в первый год войны, но сегодня уже пятый год этой войны. Это слишком долгая война. Мы уже не говорим о танках, мы сосредоточиваемся на безопасности нашего воздушного пространства", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что сегодня главной проблемой является не количество бронетехники, а способность эффективно защищать украинское небо от постоянных российских атак. По его словам, не менее важной задачей остается возможность поражения российских систем управления воздушным пространством, ведь только тогда Кремль ощутит реальные последствия войны на собственной территории.

"Как мы можем защитить наше небо? Как мы можем также уничтожить системы контроля российского воздушного пространства? Иначе они не поймут, что значит вести войну у себя дома. Люди этого не ощущают", - подчеркнул президент.

Украина сделала ставку на дроны и собственное производство оружия

Зеленский сообщил, что украинская оборонная промышленность сегодня уже способна самостоятельно производить значительную часть необходимого вооружения. По его словам, страна освоила производство бронетехники, артиллерии, боеприпасов и беспилотников, однако из-за финансовых ограничений приходится жестко определять приоритеты.

Президент пояснил, что Украина сознательно сокращает производство отдельных видов вооружения, если эти средства могут быть более эффективно использованы для развития беспилотных технологий и дальнобойных систем.

"Сегодня танки уже не являются приоритетом. Мы не будем платить за то, чтобы их получить. Украина может производить бронетехнику. Мы всё производим сами - дроны, артиллерию, бронетехнику, 155-мм пушку", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что сегодня страна все активнее переходит к производству вооружения большой дальности, поскольку именно оно соответствует современному характеру войны. Он также подчеркнул, что вся украинская военная доктрина остается оборонной.

"Мы решили сократить производство 155-мм пушки, потому что это стоит денег. Сегодня, выбирая между дроном и пушкой, мы выбираем дрон и переходим к оружию большей дальности. Наша доктрина заключается в том, чтобы защищаться, а не захватывать территорию", - подчеркнул президент.

Как Украина планирует защищать небо от баллистических ракет России

Отдельную часть интервью президент посвятил современной ракетной угрозе. Он заявил, что развитие технологий полностью изменило характер войны, ведь сегодня географические расстояния уже не гарантируют безопасности ни одному государству.

По словам Зеленского, Россия уже располагает ракетами большой дальности и постепенно наращивает свой потенциал, что создает прямую угрозу для всей Европы. Именно поэтому украинский опыт должен стать основой для создания общей европейской системы противоракетной обороны.

"Проблема современной войны заключается в том, что расстояния больше не имеют значения. Дроны, крылатые и баллистические ракеты уже имеют дальность от тысячи до трёх тысяч километров. Россия располагает очень мощными баллистическими ракетами и вскоре сможет запускать их на расстояние до пяти тысяч километров", - заявил Зеленский.

"Искандер" / Инфографика: Главред

Президент также сообщил, что Украина активно работает над собственными баллистическими ракетами. Он отметил, что определенные результаты уже есть, хотя большинство деталей пока не разглашается из-за проведения испытаний.

"Но приоритетом является оборона. Именно поэтому мы работаем над противоракетными системами и системами ПВО. У нас уже есть хорошие результаты по собственным баллистическим ракетам, хотя сейчас они проходят испытания", - сказал глава государства.

Зеленский анонсировал совместный антибаллистический проект Украины и восьми европейских государств

Президент сообщил, что Украина уже реализует масштабный международный проект по созданию новой системы противоракетной обороны совместно с рядом европейских партнеров. По его словам, речь идет не только о безопасности Украины, но и о защите всего европейского континента.

Какой совместный противоракетный проект создают Украина и партнеры

Он пояснил, что будущая система должна объединить производственные возможности разных государств - от создания радаров до изготовления ракет-перехватчиков. Украина при этом готова обеспечить собственную ракетную составляющую.

"У нас есть проект, который реализуется сейчас, - противоракетный проект. Мы поделимся им с нашими партнерами, потому что речь идет о нашей обороне. Это не просто бизнес. Это вопрос безопасности", - заявил Зеленский.

По словам президента, к сотрудничеству уже присоединяются Франция, Швеция, Дания, Италия, Норвегия и другие страны. Он образно назвал этот механизм "антибаллистическим Lego", где каждое государство будет производить отдельные компоненты будущего щита.

FREYJA / Инфографика: Главред

"Антибаллистический Lego. Самое важное, чего от нас требуют партнеры, - это ракетная составляющая. Украина будет производить ракеты. Мы рассчитываем на французские радары, компанию Safran и других производителей. Если мы хотим безопасную Европу, то кто-то должен платить, кто-то - производить, а кто-то - продавать", - подчеркнул президент.

Что Зеленский сказал о поддержке Франции и просьбе о SAMP-T

В конце интервью Зеленский отдельно упомянул помощь европейских государств, напомнив, что уже в первый год войны в Киев приезжали лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Румынии и других стран. По его словам, именно эта политическая поддержка имела решающее значение для Украины.

Президент отметил, что особенно рассчитывает на продолжение сотрудничества с Францией в сфере противовоздушной обороны. Он сообщил, что неоднократно обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой предоставить дополнительные комплексы SAMP/T и ракеты-перехватчики.

"Эммануэль знает, что нам нужны эти перехватные ракеты. Пять раз мы обращались к нему по поводу SAMP/T. Нужно сохранить то, что мы построили, и нужно продолжать", - сказал Зеленский.

SAMP/T / Инфографика: Главред

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы добиться прекращения огня уже в этом году, однако независимо от политических изменений в странах-партнерах важнейшим остается сохранение сформированной международной коалиции.

"Мы сделаем все, чтобы добиться перемирия еще в этом году. А если нет - мы продолжим. У вас будут выборы, появятся новые лидеры. Но очень важно не разрушить то, что было построено", - подытожил президент Украины.

Какова новая тактика ударов по Украине - комментарий советника министра обороны

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") в интервью Главреду заявил, что Россия имеет в своём арсенале не тысячи, а лишь несколько сотен баллистических ракет. По его словам, речь идет о сотнях боеприпасов, которых достаточно для проведения атак, хотя их количество далеко от тысяч.

Он также отметил, что анализ дат производства свидетельствует: часть ракет поступает в войска практически сразу после изготовления.

Бескрестнов подчеркнул, что основу российской ракетной программы составляет не редкое или экспериментальное вооружение, а хорошо отработанные комплексы "Искандер", которые являются главным средством ракетных ударов. По его словам, эти комплексы рассредоточены по всей территории России, а не только вблизи украинской границы.

В то же время, по оценке советника министра обороны, темпы производства "Искандеров" позволяют России планировать масштабные одновременные удары, что создает дополнительные трудности для украинской системы противоракетной обороны.

"С такими запасами - плюс-минус 20–30 ракет - атака на нас вполне возможна. Производство "Искандеров" у них составляет где-то 60–70 ракет в месяц. И, к сожалению, Россия производит больше "Искандеров", чем мы можем получить антибаллистических ракет для Patriot. Поэтому я считаю, что нужно рассказывать украинцам об этой ситуации. Зачем жить в иллюзии?" - подчеркнул Бескрестнов.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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