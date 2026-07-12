Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

Всего за несколько дней до смерти сенатор посетил Киев.

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Умер Линдси Грэм / Фото: Главред

В материале:

В США умер сенатор-республиканец Линдси Грэм

Грэм был одним из главных сторонников поддержки Украины

Незадолго до смерти он посетил Киев и сделал ряд заявлений

В США скончался известный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. О смерти одного из самых влиятельных представителей Республиканской партии сообщили вечером на его официальной странице в социальной сети X.

"Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы в это трудное время и просит о соблюдении конфиденциальности в этот невероятно сложный период", - говорится в официальном заявлении. видео дня

Линдси Грэм более двух десятилетий оставался одним из самых узнаваемых американских политиков и занимал ключевые позиции в вопросах внешней политики, национальной безопасности и поддержки Украины. За годы полномасштабной войны России против Украины он неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес Кремля, призывал усиливать санкции против Москвы и расширять военную помощь Киеву.

Кто такой Линдси Грэм

Линдси Грэм впервые был избран в Сенат США в 2002 году. За годы работы он стал одним из наиболее влиятельных представителей Республиканской партии в сфере обороны и международной политики.

В нынешнем составе Сената он возглавлял бюджетный комитет и считался одним из ближайших союзников президента США Дональда Трампа.

Несмотря на принадлежность к Республиканской партии, Грэм неоднократно выступал за сохранение активной роли США в международной политике и поддерживал союзников Вашингтона, включая Украину.

Последний визит Грэма в Киев

Всего за несколько дней до смерти сенатор посетил Киев, где встретился с украинскими журналистами и сделал ряд громких заявлений.

По его словам, президент США Дональд Трамп стал значительно более благосклонно относиться к Украине после того, как увидел успехи украинской армии на поле боя.

"Думаю, президент Трамп любит победителей. И он видит Украину среди победителей. То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление. Украина оказывает на Россию очень серьезное давление", - заявил сенатор.

Особенно, по словам Грэма, американского президента впечатлили современные украинские технологии и эффективность применения беспилотников.

Линдси Грэм / Фото: Пресс-служба SkyFall

Что Линдси Грэм говорил о войне в Украине

Одним из последних публичных выступлений сенатора стал брифинг в Киеве 10 июля.

Тогда он выразил уверенность, что ближайшие месяцы могут стать решающими для завершения войны.

"Мы переживаем здесь уникальный момент. В ближайшие месяцы, если мы всё сделаем правильно - повысим боевую эффективность Украины, убедим людей помогать нам в борьбе с Путиным, а не поддерживать его, - мы сможем положить конец этой войне", - сказал Грэм.

Он подчеркивал необходимость увеличить поставки Украине ракет-перехватчиков, современных технологий и другого вооружения, которое позволит эффективнее отражать российские атаки.

Кроме того, сенатор считал, что необходимо усилить давление на государства, продолжающие сотрудничество с Россией.

По его мнению, чем быстрее Китай и другие страны поймут цену поддержки Кремля, тем скорее закончится война.

Что Грэм говорил о Путине

Линдси Грэм на протяжении многих лет оставался одним из самых последовательных критиков российского диктатора Владимира Путина.

Он неоднократно заявлял, что Кремль понимает исключительно язык силы, а потому США и их союзники должны усиливать санкционное давление.

Особое внимание сенатор уделял своему законопроекту о масштабных санкциях против России.

По его словам, документ был разработан таким образом, чтобы заставить крупнейших покупателей российской нефти и газа искать альтернативные источники поставок.

Грэм подчеркивал, что экономическое давление способно значительно ускорить окончание войны.

"Чем быстрее это станет понятно Путину, чем быстрее таким странам, как Китай, станет ясно, что помощь Путину возможна лишь ценой определенных издержек, тем быстрее закончится эта война", - заявлял американский политик.

Он также отмечал, что путь к завершению войны во многом проходит через Пекин, поскольку именно позиция Китая способна существенно повлиять на возможности Кремля продолжать боевые действия.

Почему Грэм называл помощь Украине выгодной для США

Одним из самых известных заявлений сенатора стали его слова, сказанные во время визита в Киев в 2023 году.

Тогда он заявил, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США, поскольку позволяет ослаблять российскую армию без участия американских военнослужащих.

Позже эти слова широко цитировались как сторонниками, так и критиками американской помощи Украине.

В 2024 году под влиянием Дональда Трампа Грэм поддержал идею предоставления финансовой помощи Украине в формате займа, а не безвозмездных выплат.

По его мнению, подобная модель позволяла сохранить поддержку Киева и одновременно учитывать интересы американских налогоплательщиков.

Грэм о полезных ископаемых Украины

Сенатор неоднократно говорил не только о военном, но и об экономическом значении Украины для западных стран.

По его словам, Украина обладает крупнейшими запасами критически важных минералов, которые имеют стратегическое значение для мировой экономики.

"Они сидят на 10–12 триллионов долларов критически важных минералов в Украине. Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Эти ископаемые могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю", - говорил Грэм.

Он считал, что сохранение независимости Украины важно не только с точки зрения безопасности Европы, но и для будущего технологического развития западных государств.

Реакция Дональда Трампа на смерть сенатора

Президент США Дональд Трамп одним из первых отреагировал на известие о смерти Линдси Грэма.

В своей социальной сети Truth Social он назвал сенатора настоящим патриотом Америки и одним из лучших людей, которых ему довелось знать.

"Сенатор Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линди будет очень не хватать", - написал Трамп.

Чем запомнится Линдси Грэм

За более чем двадцать лет работы в Сенате Линдси Грэм стал одним из самых влиятельных американских политиков в сфере внешней политики и обороны.

После начала полномасштабной войны России против Украины он превратился в одного из наиболее активных сторонников поддержки Киева в Конгрессе США. Сенатор регулярно посещал Украину, встречался с украинским руководством, выступал за поставки современного вооружения, усиление санкций против России и расширение международной коалиции в поддержку Украины.

Его последние заявления были посвящены именно перспективам завершения войны. Грэм выражал уверенность, что при сохранении международной поддержки Украина сможет усилить давление на Россию и приблизить окончание боевых действий.

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О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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