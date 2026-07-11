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Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадки

Руслана Заклинская
11 июля 2026, 18:32
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Опытная огородница поделилась пошаговой инструкцией по выращиванию крупного чеснока из мелких луковиц за несколько сезонов.
Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадки
Как вырастить чеснок из стрелок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как превратить стрелку чеснока в посадочный материал
  • Когда и на какую глубину сажать мелкие бульбочки
  • Сколько лет требуется для выращивания чеснока

Вырастить чеснок можно не только из привычных зубчиков, которые сажают осенью. Опытные огородники используют ещё один способ - размножение с помощью воздушных луковиц, которые образуются на стрелках растения.

Главред выяснил, как правильно вырастить чеснок из стрелок.

видео дня

Можно ли вырастить чеснок из стрелки

Блогерша из Львовской области Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как "Баба Оля на псевдо Чех", раскрыла в Facebook пошаговый способ получения нового чеснока из мелких бульбочек, которые образуются на цветочной стрелке растения. По словам огородницы, обычную стрелку, которую большинство хозяев сразу срезают, стоит оставлять созревать прямо на грядке.

Процесс образования семян происходит непосредственно в соцветии растения и требует определенного времени для созревания.

"Нужно держать это в земле, пока всё не высохнет. Тогда здесь образуются такие маленькие, крошечные зубчики. В каждом цветочке есть зубчик", - объясняет Мартинишин.

Когда зеленая часть высыхает, на месте цветков образуются маленькие зубчики. Каждый такой "цветочек" может содержать отдельный посадочный материал. После созревания их нужно собрать, хорошо просушить и подготовить к осенней посадке.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Когда и на какую глубину сажать семена чеснока

Мелкие семена высаживают осенью по тому же принципу, что и озимый чеснок или лук. Особых требований к подготовке грядки или укрытию посевов нет.

По словам "Бабы Оли", глубина посадки должна быть небольшой - примерно до 5 сантиметров. Перед посадкой борозды рекомендуется полить, а после высадки землю хорошо уплотнить.

Смотрите видео о том, как вырастить чеснок из стрелки:

Когда можно собрать первый урожай

По словам огородницы, из одного клубенька сразу получить полноценную головку невозможно - процесс растягивается как минимум на два цикла посадки. Сначала из семени вырастает только один небольшой зубчик, который осенью снова высаживают в почву, и только тогда формируется более крупный.

Помимо семян из стрелок, для размножения также подходят маленькие бульбочки, которые образуются у основной головки во время роста.

"Эти дочки отдельно пересаживаем каждый год. Точно так же сажаем на зиму, чтобы выросли крупные зубчики", - подчеркнула Мартинишин.

Как правильно хранить урожай чеснока зимой

После сбора урожая огородница советует не спешить отправлять чеснок на постоянное хранение, а сначала дать ему обсохнуть в проветриваемом месте.

"Я храню в прохладном месте, в ящике. Хорошо подсушить его еще на балконе, не на солнце, а в тени, чтобы он хорошо проветривался", - рассказала блогерша.

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О персонаже: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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