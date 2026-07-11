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Нужно ли стричь ребенка в год, чтобы у него выросли густые волосы

Анна Косик
11 июля 2026, 10:16
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Трихолог объяснила, как стрижка в раннем возрасте может повлиять на волосы ребенка.
стрижка ребенка
Врач развеяла распространенный миф / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему некоторые родители стригут детей наголо
  • Может ли стрижка ножницами сделать волосы более густыми

Многие родители до сих пор считают, что ребенка нужно постричь наголо в первый год жизни, чтобы волосы стали гуще, крепче и начали расти быстрее.

Однако Главред выяснил, что этот метод неэффективен. В TikTok трихолог Анастасия Мухачева объяснила, от чего на самом деле зависит рост волос у детей.

видео дня

Врач подчеркнула, что стрижка наголо никоим образом не влияет на структуру или скорость роста волос. После такой стрижки может возникнуть лишь визуальный эффект более густых волос, однако он не связан с изменениями их структуры.

Почему после стрижки кажется, что волосы ребенка стали гуще

Эксперт объяснила, что во время стрижки срезается лишь тонкий кончик волоса, поэтому все волосы приобретают одинаковую длину.

"Когда мы срезаем волосы, мы срезаем тонкий кончик, и тогда волосы растут одинаковой длины, ровным срезом, и нам визуально кажется, что они стали толще", - пояснила Мухачева.

Трихолог добавила, что ножницы или машинка могут воздействовать только на ту часть волоса, которая уже находится над поверхностью кожи. Основная часть волоса, отвечающая за рост, находится под кожей головы. Именно поэтому обычная стрижка не способна изменить особенности роста волос.

Смотрите видео с объяснением врача:

@anastasiya.muhachova Слышали, как родители обязательно стригут своих детей наголо в год? Или, возможно, вы так и поступаете со своими детьми, думая, что после этого волосы будут расти быстрее и гуще? Так вот, на самом деле это всё миф! Почему? В видео я подробно объяснила, почему стрижка наголо никак не меняет структуру волос. Смотрите моё новое видео? #трихолог#трихологкиев#стрижкаребёнка#стрижкаподноль#рекомендации♬ Hate me (Afrobeat) - IRIAS & LOVIXX

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О персоне: Анастасия Мухачова

Анастасия Мухачова - трихолог-реабилитолог, владелица muhachova.studio. В соцсетях делится советами по уходу за волосами. В Instagram у неё более 18 тысяч подписчиков.

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