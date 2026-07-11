Как понять, что роутер нужно менять: почему дело не в тарифе на интернет

Читайте в материале:
- Как понять, что роутер пора заменить
- Какие неисправности указывают на износ
- Как часто эксперты советуют обновлять устройство
Беспроводной роутер обычно не требует внимания после установки. Если оборудование качественное, а интернет-соединение стабильное, домашняя сеть может работать без проблем в течение многих лет. Однако даже самые надёжные устройства со временем устаревают и требуют замены. Главред расскажет подробнее, какие признаки указывают на то, что роутер нужно заменить.
Как сообщает компания Ezee Fiber, специалисты советуют обновлять роутер не реже, чем раз в пять лет. Если же в доме используется много гаджетов или работает система "умного дома", замену рекомендуют проводить каждые два-три года.
Вот пять основных признаков того, что пришло время покупать новый роутер.
Интернет стал медленным
Если видео постоянно зависает, страницы открываются медленно, а во время видеозвонков или онлайн-игр возникают задержки, проблема может быть в роутере.
Перед заменой устройства стоит проверить скорость интернета через Ethernet-кабель. Если при проводном подключении скорость соответствует тарифу, а через Wi-Fi она значительно ниже, скорее всего, причина именно в роутере.
Wi-Fi постоянно пропадает
Регулярные обрывы соединения или слабый сигнал даже в комнатах, расположенных рядом с роутером, могут свидетельствовать о его неисправности.
Если же слабый сигнал наблюдается только в удаленных помещениях, проблему иногда можно решить с помощью Wi-Fi-усилителя или Mesh-системы.
Видео о том, когда стоит заменить роутер, можно посмотреть здесь:
Роутер работает нестабильно
Тревожными сигналами являются кнопки, переставшие реагировать, погасшие индикаторы или самопроизвольные перезагрузки устройства. Такие неисправности часто свидетельствуют об износе электронных компонентов и могут привести к полной поломке.
Старый роутер не поддерживает современные устройства
Новые смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другие гаджеты поддерживают современные стандарты Wi-Fi, которые обеспечивают более высокую скорость и более стабильное соединение.
Если роутер работает по устаревшим стандартам, он не сможет в полной мере использовать возможности новой техники.
Устройство постоянно перегревается
Незначительный нагрев во время работы является нормальным явлением. Однако если корпус роутера регулярно становится очень горячим даже в хорошо проветриваемом месте, это может свидетельствовать о критическом износе внутренних компонентов.
В таком случае не стоит ждать полного отказа устройства - его лучше заменить заранее, чтобы избежать проблем со связью.
Регулярное обновление роутера поможет поддерживать стабильный интернет, обеспечит совместимость с современными устройствами и сделает домашнюю сеть быстрее и безопаснее.
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Об источнике: компания Ezee Fiber
Ezee Fiber - американский оператор оптоволоконного интернета, основанный в 2021 году со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас). Компания предоставляет услуги высокоскоростного интернета через 100% волоконно-оптическую сеть для частных и корпоративных клиентов, делая акцент на стабильном соединении, прозрачном ценообразовании и местной поддержке. Ezee Fiber активно расширяет сеть в нескольких штатах США и публикует на своём сайте материалы о технологиях, интернет-безопасности и домашних сетях.
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