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Как понять, что роутер нужно менять: почему дело не в тарифе на интернет

Марина Иваненко
11 июля 2026, 03:33
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Пять основных признаков помогут определить, когда нужно менять роутер. Менять роутер стоит при медленном Wi-Fi, перегреве и постоянных сбоях
Когда стоит заменить роутер
Когда стоит заменить роутер / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как понять, что роутер пора заменить
  • Какие неисправности указывают на износ
  • Как часто эксперты советуют обновлять устройство

Беспроводной роутер обычно не требует внимания после установки. Если оборудование качественное, а интернет-соединение стабильное, домашняя сеть может работать без проблем в течение многих лет. Однако даже самые надёжные устройства со временем устаревают и требуют замены. Главред расскажет подробнее, какие признаки указывают на то, что роутер нужно заменить.

видео дня

Как сообщает компания Ezee Fiber, специалисты советуют обновлять роутер не реже, чем раз в пять лет. Если же в доме используется много гаджетов или работает система "умного дома", замену рекомендуют проводить каждые два-три года.

Вот пять основных признаков того, что пришло время покупать новый роутер.

Интернет стал медленным

Если видео постоянно зависает, страницы открываются медленно, а во время видеозвонков или онлайн-игр возникают задержки, проблема может быть в роутере.

Перед заменой устройства стоит проверить скорость интернета через Ethernet-кабель. Если при проводном подключении скорость соответствует тарифу, а через Wi-Fi она значительно ниже, скорее всего, причина именно в роутере.

Wi-Fi постоянно пропадает

Регулярные обрывы соединения или слабый сигнал даже в комнатах, расположенных рядом с роутером, могут свидетельствовать о его неисправности.

Если же слабый сигнал наблюдается только в удаленных помещениях, проблему иногда можно решить с помощью Wi-Fi-усилителя или Mesh-системы.

Видео о том, когда стоит заменить роутер, можно посмотреть здесь:

Роутер работает нестабильно

Тревожными сигналами являются кнопки, переставшие реагировать, погасшие индикаторы или самопроизвольные перезагрузки устройства. Такие неисправности часто свидетельствуют об износе электронных компонентов и могут привести к полной поломке.

Старый роутер не поддерживает современные устройства

Новые смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другие гаджеты поддерживают современные стандарты Wi-Fi, которые обеспечивают более высокую скорость и более стабильное соединение.

Если роутер работает по устаревшим стандартам, он не сможет в полной мере использовать возможности новой техники.

Устройство постоянно перегревается

Незначительный нагрев во время работы является нормальным явлением. Однако если корпус роутера регулярно становится очень горячим даже в хорошо проветриваемом месте, это может свидетельствовать о критическом износе внутренних компонентов.

В таком случае не стоит ждать полного отказа устройства - его лучше заменить заранее, чтобы избежать проблем со связью.

Регулярное обновление роутера поможет поддерживать стабильный интернет, обеспечит совместимость с современными устройствами и сделает домашнюю сеть быстрее и безопаснее.

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Об источнике: компания Ezee Fiber

Ezee Fiber - американский оператор оптоволоконного интернета, основанный в 2021 году со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас). Компания предоставляет услуги высокоскоростного интернета через 100% волоконно-оптическую сеть для частных и корпоративных клиентов, делая акцент на стабильном соединении, прозрачном ценообразовании и местной поддержке. Ezee Fiber активно расширяет сеть в нескольких штатах США и публикует на своём сайте материалы о технологиях, интернет-безопасности и домашних сетях.

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