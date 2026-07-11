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Морковь вырастет большой и сладкой: что обязательно нужно сделать в июле

Инна Ковенько
11 июля 2026, 02:52
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В середине лета морковь особенно чувствительна к недостатку влаги и питательных веществ
Морковь вырастет большой и сладкой: что обязательно нужно сделать в июле
Чем подкормить морковь в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что нужно сделать с морковью в июле
  • Чем подкормить морковь для большого урожая
  • Как правильно поливать морковь, чтобы она не трескалась

Чтобы осенью морковь была крупной и сладкой, в июле нужно правильно ухаживать за грядками. В это время растение формирует корнеплод, и даже мелкие ошибки могут сказаться на урожае.

Главред расскажет, что нужно сделать в июле, чтобы морковь порадовала идеальным урожаем.

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Что нужно сделать с морковью в июле

Если морковь взошла слишком густо, более слабые растения следует удалить вручную. Это дает пространство сильным корнеплодам и предотвращает их деформацию, пишет ТСН.

Рекомендуем также регулярно прополаживать сорняки, ведь они забирают питательные вещества и влагу. После дождей или полива почву вдоль рядов следует разрыхлить сапой, а затем замульчировать соломой или тонким слоем компоста. Мульча помогает удержать влагу и защищает почву от пересыхания. Если верхушки корнеплодов выглядывают из земли, их нужно окучивать, чтобы избежать появления зеленых пятен и горечи.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Чем подкормить морковь в июле

В этот период моркови больше всего нужны калий, фосфор и бор. Избыток азота, напротив, приводит к появлению пышной ботвы и мелких, разветвленных корнеплодов.

Древесная зола - природный источник калия и кальция. Её можно рассыпать по грядке (стакан на квадратный метр) и заделать в почву или приготовить настой: стакан золы на ведро воды, настоять несколько часов и полить междурядья.

Монофосфат калия. Растворите 10–15 граммов в ведре воды и поливайте влажную почву раз в две-три недели.

Борная кислота. Это удобрение способствует накоплению сахаров, делает корнеплоды ровными и снижает риск их растрескивания. Для приготовления раствора 2 грамма кислоты сначала растворяют в горячей воде, затем доливают до 10 литров. Опрыскивать листья следует вечером или в пасмурную погоду.

Как правильно поливать морковь

Морковь не переносит ни избытка, ни недостатка воды. Поливать её нужно редко, но обильно. Частые поверхностные поливы приводят к образованию мелких и растрескавшихся корнеплодов. Особенно опасна ситуация, когда после длительной засухи растение получает чрезмерное количество воды - это вызывает повреждение тканей из-за внутреннего давления.

Удобрения рекомендуем вносить только после полива или дождя, чтобы не обжечь корни. Сухие смеси следует заделывать в почву.

В июле категорически нельзя использовать свежий навоз или большие дозы азотных удобрений, поскольку они ухудшают качество урожая.

Смотрите видео о том, чем подкормить морковь в июле:

@korucnetv ?Морковь будет расти ровной, сладкой и сочной благодаря этой подкормке? #морковь#морковка#подкормка#выращивание♬ оригинальная аудиозапись – KorucneTV - KorucneTV

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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