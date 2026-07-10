Еще не поздно: 5 ярких цветов, которые можно посеять в июле для пышного сада осенью

В июле садоводы выбирают быстрорастущие однолетники, которые требуют минимального ухода и превращают клумбы в цветущий уголок ещё до осени.

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Какие цветы посадить в июле / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Какие цветы высеять в июле

Сколько дней нужно до цветения

Какие условия им необходимы

Несмотря на то, что на дворе уже июль, ещё не поздно для посева однолетних цветов, которые успеют быстро вырасти и к концу лета превратят клумбы в цветущий уголок. Такие растения можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах, сообщает Gardening Know How.

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Большинство растений для июльской посадки предпочитают солнечные места. После посадки сеянцы нуждаются лишь в регулярном поливе, чтобы окрепнуть, поэтому уход за ними минимален. Благодаря короткому жизненному циклу однолетники быстро проходят путь от посева до цветения, что позволяет сохранить цветущий сад вплоть до самой осени.

Подсолнухи и алиссум для солнечных участков

Подсолнухи зацветают через 50–60 дней и нуждаются в полном солнце. Современные сорта уже давно не ограничиваются классическими желтыми цветами - встречаются нежно-лимонные, насыщенные темно-красные и другие оттенки. Для июльского посева лучше всего подходит быстрорастущий сорт ProCut: такие растения формируют один большой цветок на крепком стебле и зацветают быстрее, чем сорта с боковыми побегами.

Сладкий алиссум начинает цвести через 45–60 дней и лучше всего растет на солнечных участках. Он способен создать плотный цветущий ковер и хорошо переносит жару, поэтому идеально подходит для заполнения пустых мест на клумбах или обновления контейнерных композиций. За полтора месяца растение успевает разрастись, а мелкие цветки наполняют сад приятным ароматом.

Календула, циннии и настурции - цветение до заморозков

Календула зацветает через 60–90 дней и тоже любит полное солнце. Вместо привычных оранжевых соцветий можно выбрать кремовые, персиковые, бронзовые или золотистые сорта - лепестки календулы часто используют повара для украшения блюд. Растение легко выращивается из семян и цветет до первых заморозков.

Циннии относятся к цветам с длительным цветением: простые сорта зацветают через 60 дней после посева, махровым требуется немного больше времени. Они, как и большинство июльских однолетников, предпочитают солнечные места.

Настурции зацветают через 45–80 дней и растут как на солнце, так и в полутени. Это одни из самых простых в выращивании с семян цветов - несмотря на любовь к солнцу, во время июльской жары их лучше высаживать в полутени. Для обильного цветения настурциям даже не нужна плодородная почва, поэтому они будут украшать сад вплоть до осенних заморозков.

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